Victoria fue desafiliado de la Liga Oficial de Fútbol

Finalmente la sangre llegó al río. El martes por la noche la Liga Oficial de Fútbol de esta ciudad le comunicó oficialmente al Club Victoria que no podrá participar este año en sus competencias oficiales debido a que no presentó su personería jurídica en tiempo y forma como el resto de las instituciones que componen a la misma.

RIO GRANDE.- Desde hace tiempo se sabía que toda asociación deportiva que quisiera participar en el Futsal AFA local debía presentar inexorablemente la personería jurídica para poder ser homologados los campeones por parte del Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA), quien es el ente madre de la disciplina en todo el país y que es un apéndice de AFA central, motivo por el cual durante los primeros tres meses del años muchos clubes se apuraron a regularizar su situación, y otros, al ver que no podían cumplir con ello, se bajaron de la competencia, tales los casos de La Bianca, Pomelo Hidráulico y Defensa y Justicia por mencionar sólo algunos.

Victoria no se bajó, pagó la inscripción para las competencias femeninas y masculinas, abonó los seguros de los jugadores a la espera de ver si podía jugar de todas maneras pese a no tener regular su situación ante la IGJ; sin embargo no hubo contemplación para con ellos, al no presentar el certificado regular no fue aceptado a participar, quedando sus jugadores automáticamente libres, con la posibilidad de poder sumarse a cualquiera de los clubes habilitados para hacerlo, una excepción que hizo la Liga por entender que los jugadores siempre estuvieron ajenos a los manejos de la comisión directiva del Azulgrana.

La noticia caló hondo en el ámbito salonista por ser uno de los clubes fundadores del Futsal AFA en Río Grande y por ser el más antiguo de la competencia, jugó desde su inicio allá por 2008 y lo hizo ininterrumpidamente hasta 2015, en 2016 no jugó aunque sí participó en la Liga jugando Fútbol 11, para volver en el 2017 de la mano de Nazareno Dávoli con el Futsal masculino y de Ester Chicaguala luego en el femenino, logrando cosas importantes, sobre todo títulos en el femenino y un recordado ascenso en el masculino.

Victoria buscaba hasta anoche poder conseguir algún club por afuera de la Liga que los avale para poder seguir en competencia, sin embargo se le estaba haciendo cuesta arriba, y de lograrlo, la gran mayoría de sus jugadores podrían seguir juntos, sabiendo que al estar libres también podían seguir otros caminos.

En contacto con la dirigencia de Victoria confirmaron lo mismo que le dijeron a la Liga el martes por la noche, que pondrán sus papeles al día -deben varios balances ante la IGJ-, y volverán nuevamente a las competencias oficiales. Todos lo estarán esperando.