Venezuela oficializó la detención de un portavoz del ex candidato opositor González Urrutia, que la Argentina condenó

El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, informó que Biagio Pilieri, portavoz del ex candidato opositor Edmundo González Urrutia, fue detenido en las últimas horas, informó la agencia de noticias Xinhua.

BUENOS AIRES (NA).- Lo acusó de haberse inmiscuido en “actividades que promueven el desconocimiento a las autoridades de su país”.

Los líderes de la oposición venezolana denunciaron en las últimas horas que los dirigentes Biagio y Jesús Pilieri habían sido secuestrados y responsabilizaron al gobierno de Nicolás Maduro.

El hecho afectaría a más referentes de la oposición venezolana, según se desprende de un comunicado de la Cancillería argentina.

“Como viene haciendo de manera consistente, y en el marco de su permanente compromiso con la defensa de los derechos humanos, la República Argentina reitera su más enfática condena a las recientes detenciones ilegales de los dirigentes opositores Biagio Pilieri, coordinador nacional de Convergencia Venezuela; de su hijo, Jesús Pilieri, de la juventud nacional de dicho partido; de Perkins Rocha, coordinador jurídico de Vente Venezuela y representante del Comando con Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral (CNE); y de Williams Dávila, secretario político del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática”, indica la nota oficial.

A través de la televisión estatal, Maduro explicó que Pilieri “hoy está detenido por orden de la Fiscalía, por ser unos de los principales instigadores a desconocer los Poderes Públicos”.

Al respecto, la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) confirmó la detención de Pilieri y resaltó que presuntamente se encuentra en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas.

Desde una tarima y acompañado por decenas de simpatizantes que este miércoles marcharon en Caracas para demostrar respaldo al Gobierno, Maduro también reveló que el excandidato González Urrutia se encuentra “escondido” y que estaría planeando salir del país próximamente. “Hoy se cumple un mes en que González Urrutia se escondió y no da la cara, pretende irse del país”, aseveró el mandatario.

La situación política en Venezuela continuaba enrarecida, según lo describe un cable de la agencia de noticias Xinhua, fechado en Caracas según el cual, Maduro enfatizó que la Fiscalía venezolana citó al excandidato dos veces a declarar por presuntas irregularidades en su accionar político, pero no se presentó.

También destacó la no comparecencia del excandidato a convocatorias hechas por otros poderes: “¿Por qué González Urrutia no asistió al Consejo Nacional Electoral (CNE)?, ¿por qué se negó a firmar el acuerdo del Poder Electoral para reconocer los resultados del 28 de julio, ¿por qué desconoció al Poder Electoral?”, cuestionó el Presidente.

Las tensiones políticas en Venezuela ocurrieron luego de los comicios presidenciales del 28 de julio. La principal coalición opositora denuncia presuntas irregularidades en los procedimientos de verificación electoral, mientras el Gobierno responde que se trata de un intento de golpe de Estado dirigido desde los Estados Unidos.

Pese a la polémica con la oposición, Maduro aseguró que Venezuela seguirá el camino de la recuperación económica, de la paz y la estabilidad nacional.

El comunicado de la Cancillería argentina ahonda después en la coyuntura internacional.

“En este sentido, la República Argentina hace propias las declaraciones de la Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Roberta Clarke, pronunciadas hoy en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de condena de las prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela, del uso arbitrario de la fuerza, de la persecución judicial y arresto de opositores, de la desaparición forzada, la censura y restricción a libertad de expresión, y de la obstrucción a la labor de los defensores de derechos humanos”, indica la nota oficial.

En otro orden, el canciller venezolano, Yván Gil, rechazó en las últimas horas las “ridículas amenazas” proferidas por la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, quien desde Chile, emitió duras críticas contra el Gobierno de Caracas, según otro informe de Xinhua.

Buenos Aires tituló la nota de su Ministerio de Relaciones Exteriores “Venezuela: la Argentina condena las detenciones ilegales de dirigentes opositores y las prácticas de terrorismo de Estado del régimen de Maduro”.

Mientas tanto, el Senado de Chile votó en la víspera que la Corte Internacional de Justicia proceda a la detención de Maduro.

CRÉDITO FOTO PORTADA: La líder opositora venezolana María Corina Machado habla con sus partidarios mientras sostiene registros electorales durante un mitin en Caracas el 28 de agosto de 2024 | Fuente: AFP