Venezuela: murió otro detenido durante la crisis posterior a las elecciones y denuncian secuestros de extranjeros

El fallecimiento de Jesús Rafael Álvarez es el segundo que se produjo entre el grupo de detenidos por la crisis posterior a las elecciones en Venezuela, informaron medios internacionales, entre versiones del secuestro de extranjeros.

BUENOS AIRES (NA).- Álvarez tenía 44 años y murió el jueves en la cárcel de máxima seguridad de Tocuyito (Carabobo, centro), señalaron la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y el Comité por la Libertad de Presos Políticos.

Mientras tanto, un medio argentino aseguró este lunes que el régimen de Maduro mantiene secuestrados a extranjeros como garantía de negociación ante una eventual nueva crisis política que lo obligara a dejar el país.

«A mi papá lo castigaron y lo mataron en la cárcel», acusó su hijo, también llamado Jesús Álvarez, en un comunicado del OVP.

El joven de 22 años explicó a la Agence France Presse, citada por el sitio RFI: «Lo único que me enseñaron de él fue unas pertenencias y unas fotos (…) no me dejaron ver el cuerpo físicamente. No me dan causa de muerte, ayer cuando fui a la morgue lo único que me tomaron fue los datos para el acta de defunción».

Según el OPV, en las fotos el fallecido aparecía «irreconocible: demacrado, con barba, extremadamente delgado hinchado, con signos evidentes de un golpe».

El primer fallecido había sido Jesús Manuel Martínez, de 36 años y miembro del partido de la líder opositora María Corina Machado.

Murió en un hospital de la ciudad de Barcelona (este) por un problema cardíaco, asociado a una diabetes tipo II.

Más de 2.400 personas fueron detenidas tras las protestas que siguieron a la proclamación de Maduro para un tercer mandato de seis años, entre denuncias de fraude de la oposición, recordó RFI.

Nicolás Maduro tiene secuestrados a ciudadanos de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Perú y Uruguay para negociar su inmediata salida de Caracas, ante una posible crisis institucional.

Según información del medio Infobae, que llega a través de su corresponsal en Washington, Román Lejtman, esa posible crisis sería «causada por el fraude cometido contra Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, que ganaron las elecciones presidenciales del 28 de julio».



Un gendarme argentino

Agustín Nahuel Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), fue retenido el 8 de diciembre por las fuerzas de Nicolás Maduro al ingresar a Venezuela por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en Táchira, según informó el sitio Newsweek Argentina.

Oriundo de Catamarca y miembro del escuadrón 27 de «Uspallata» en Mendoza, había viajado durante su licencia anual para visitar a su pareja venezolana, María Gómez, y a su hijo de dos años, quienes se encontraban en el país caribeño cuidando a la madre enferma de la mujer.

La visita contaba con la autorización formal de la Gendarmería, descartándose cualquier vínculo con misiones oficiales o de inteligencia, agregó el sitio.



CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA- TCP), Nicolas Maduro posa durante la XXIV Cumbre de la ALBA-TCP, en Caracas, Venezuela. FOTO: (Xinhua/Marcos Salgado)/NA.