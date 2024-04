Venecia se prepara para cobrar 5 euros a aquellos turistas que vayan a pasar el día

El alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, dio a conocer este jueves los detalles de una nueva tarifa para visitantes que van a pasar el día, en un intento por preservar el lugar, a menudo repleto de turistas en busca de recuerdos especiales.

BUENOS AIRES (Reuters/NA).- Por lo tanto, los visitantes que vayan a pasar el día en la frágil ciudad de los canales deberán pagar 5 euros. La tasa se impondrá a todos los viajeros por un día -mayores de 14 años- a partir del 25 de abril y hasta el 14 de julio, pero solamente para aquellos que visiten el casco histórico.

Sin embargo, la nueva política sólo se aplicará en esos 30 días especialmente cargados de la temporada de viajes. La medida fue diseñada para abordar el elevado número de turistas por un solo día, que gastan poco en la ciudad.

Las excepciones al pago incluyen a los vecinos de la ciudad, como así también a sus familiares, y a aquellas personas que vayan por temas de trabajo, estudios o salud. Para obtener ese beneficio deberán registrarse en el sitio web de Venecia: cda.ve.it.

“Esto no es turistofobia , es solo un experimento que tiene como objetivo buscar una solución que nos ayude a gestionar mejor los flujos turísticos”, señaló el alcalde Brugnaro.

En ese aspecto, remarcó que “lo hacemos porque estamos intentando proteger a nuestra delicada ciudad”.

“Esta primera fase de experimentación nos servirá sobre todo para tener datos más fehacientes sobre los flujos y tomar mejores decisiones en el futuro”, añadió el concejal de Turismo de Venecia, Simone Venturini.

“Sabemos que las fórmulas mágicas no existen y por eso no está previsto que la medida se vuelva a implementar este año después de este periodo inicial. En todo caso, de ser exitosa, la retomaremos el año que viene”, puntualizó.