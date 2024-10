Valu Garay: “Me siento un jugador evolucionado”

El tenista fueguino Valentín Garay se coronó campeón por segundo fin de semana consecutivo en el circuito Junior ITF, en este caso en el Dobles del J200 Salta, escalando hasta el puesto 89 del escalafón mundial. Ya juega el J200 Santiago, en Chile, y aprovechó para analizar este gran momento.

USHUAIA.- Después de haber conquistado el J200 en Punta del Este (Uruguay), obteniendo su mayor logro dentro del Circuito ITF Junior, el nacido en Ushuaia voló hacia el norte de nuestro país. Más precisamente Salta, donde un nuevo J200 lo puso ante los mejores del continente.

Junto a Victor Cunha Winheski de Lima (BRA) formó parte del dobles como uno de los grandes candidatos, tratando de cambiar la fortuna de los últimos torneos donde su pareja sufrió problemas físicos echando por tierra la posibilidad de finiquitar buenas actuaciones parciales.

Vencieron a Fernández/González (ARG) por 6-2 y 6-4 en la primera ronda y luego sufrieron mucho para dejar en el camino a Castellanos (COL)/Santosh (USA) -su verdugo en singles- por 7-5, 3-6 y 10-7 en el súper tie break.

La semifinal pudieron finiquitarla en parciales consecutivos, pero no por ello sencillos, doblegando por 7-5 y 6-4 a Pagani (ARG)/Zamora (CHI); mientras que la final fue para alquilar balcones.

Perdieron el primer set por 6-3 con Castro (ECU) y Núñez Vera (PAR), llegando a reponerse con claridad después para revertir la desventaja con un 6-3 en el segundo y un dramático 11-9 en el súper tie break.

Con este resultado, Valu Garay obtuvo su quinto título en dobles (1° en 2024) y encara con muchas expectativas una nueva semana en el J200 de Santiago, en Chile, tratando de recuperarse de su repentino traspié en el singles de Salta y acompañado por Núñez Vera (PAR) en el dobles como una dupla para temer.

En diálogo con MZL Deportes por la 93.1 manifestó: “Una semana, la verdad, soñada, muy muy buena, y esta semana el resultado en singles no se dio tanto como veníamos a buscar, pero por lo menos pude sumar esos puntos que defendía y otra copa en dobles con mi compañero, con Víctor, el brazuca”.

Un orgullo, un animal, una bestia. El toro. El toro fueguino. Se llama Valentín Garay

“Yo había arreglado para jugar toda la gira con Vito Darderi, el italiano, y después de la primera semana él se enfermó y no va a poder terminar el resto de la gira, por lo que ahora ocasionalmente estuve con Víctor, pero a partir de Santiago ya coordiné para jugar con Núñez Vera, un paraguayo con el que gané mi primer título de dobles en Asunción el año pasado”, agregó.

Y analizó en función de su nuevo ranking, siendo uno de los referentes de la categoría 2007: “Ser hoy de los favoritos es algo que recién ahora estoy empezando a sentir, y bueno, es otra presión la que se siente en la cancha, es diferente, pero bueno, eso implica que tus rivales terminan jugando muy sueltos y con un nivel que no es el normal de ellos; pero lo importante es mantener la calma, aguantar ese rato que tienen mis rivales de alumbramiento y un tenis increíble, y después confiar en mis armas, en mi físico, en mi tenis, y el partido casi la mayoría de las veces se va encaminando”.

“Estamos muy enfocados en el año que viene, pensando en Australia, el primer Grand Slam del 2025. Queremos estar y trabajamos para eso. El objetivo de esta gira es ya quedar bien acomodados para lo que viene a ser ese torneo. Quedan dos torneos de la gira más para poder hacer lo mejor posible y asegurar mi puesto ahí en Australia. Y a fin de año también se está barajando la posibilidad de hacer una gira por México y Estados Unidos, que sería la gira del Orange Bowl y todos esos torneos para empezar a medirme también con chicos que por ahí me encontraría en Australia. Me siento mucho mejor que el año pasado. Me siento un jugador evolucionado comparado a lo que era el año pasado. Tengo más confianza con mi equipo, tengo más confianza en mi tenis, así que todo pinta para que sea un muy buen fin de gira”, concluyó.

