Universitario terminó ganando el clásico por demolición

El clásico local en el inicio del certamen Apertura en primera división quedó en poder de Universitario quien derrotó a domicilio al Río Grande RHC por un contundente 41 a 17, definiendo desde los 25 minutos del segundo tiempo, sacando una diferencia tremenda en los instantes finales.

RIO GRANDE.- Pese al intenso viento reinante en la ciudad, el inicio del certamen Apertura de Rugby en primera división fue muy bueno; el clásico de la ciudad regaló emociones por doquier y en el cierre del match, Universitario terminó demoliendo a Río Grande RHC por 41 a 17 en un más que aceptable juego.

Gonzalo Poblete en uno de sus arranques para poner a su equipo adelante, fue la figura de su equipo.

Los dos equipos mostraron otras caras con relación a lo que habían presentado dos semanas atrás cuando se midieron en el amistoso inicial en la cancha de la penitenciaria local con victoria de Uni 19 a 11 aunque fue tiempo reducido.

Esta vez, el arranque del juego fue favorable a los dueños de casa; el Verde contó con el viento a su favor y lo aprovechó muy bien, más allá que los primeros minutos fueron muy imprecisos, los dos cometieron muchos errores de manejo y el encuentro se tornó muy cortado, a partir que se abrió a cuenta en el marcador, todo comenzó a cambiar.

Elian Godoy López intenta atacar desde su cancha pese a la presión de los rivales.

Sobre los 17 minutos de esta etapa inicial, Río Grande alcanzó la primera conquista de la tarde; jugaron muy bien de manos los tres cuartos aprovechando al máximo el ciego, involucraron mucha gente de Uni en ese sector y cuando sacaron la pelota al abierto, se encontraron forwards contra forwards y el Negro Cortez con muchos espacios, desequilibró por su potencia para colocar el 5 a 0.

El maul de Universitario en acción; fue el arma principal del ganador, hizo mucho daño al pack rival.

Uni intentaba jugar cerradito con sus delanteros por allí progresaba, cuando intentaba jugar con sus backs, esos ataques morían en la tremenda defensa de Mauro Arias en el centro de la cancha, por ello de los arranques de Gonzalo Poblete, los dirigidos por la dupla Cordero y Vilte emparejaban las acciones, aunque Uni fue bastante indisciplinado en esta etapa, y todos los metros que ganaba, los perdía a partir de las patadas de despeje de Walter Kohan, quien a los 18 marró un penal factible para ampliar las diferencias.

El Melli Javier Gómez fue de lo mejor en el Verde a la hora de atacar a la defensa Roja.

De todos modos esa diferencia se amplió a los 33 minutos cuando de una salida de un free kick a 15 metros del ingoal, encaró Cortez, chocó contra la defensa, limpiaron bien el ruck y abrieron por el ciego y Félix Escobar pegado al touch llegó a la segunda conquista y sumada la enorme conversión de Kohan, el Verde estiraba las cifras 12 a 0.

Tres hombres Verdes para detener a David Flores. Uni se quedó muy bien con el clásico.

Pero a tres minutos del cierre de esta etapa, Universitario sorprendió con una gran contra, primero jugada por sus delanteros pero después atacada por el lado corto de la cancha de sus backs; Jona Girons tomó una pelota imposible, rompió una marca y cedió al segunda línea Lucas Esquivel quien llegó en su apoyo quien terminó corriendo 20 metros en soledad para apoyar el primer try de su equipo y acortar la ventaja y dejar el score 5-12 con el cual se fueron al descuento.

Para el complemento estaba claro que Uni lo iba a encajonar a su rival a partir de los kicks de su apertura Tony Miranda y para muestra basta un botón; desde la reanudación del juego sacó largo, forzó un knock on a escasos metros del ingoal rival, del scrum que es sin disputada por orden de la UAR, se levantó el octavo Gonzalo Poblete y con el apoyo de sus compañeros metieron un buen maul para ingresar a la zona de anotación, al minuto y medio, quedaron a dos puntos de distancia.

En esta segunda etapa, la posesión de la pelota fue casi toda del Rojo, quien fue sometiendo lentamente a su rival con sus forwards y el gran juego de maul que mostraron, y de esta formación móvil fue que llegó el tercer try del equipo; a los 11 minutos metieron un gran empuje, avanzaron muchos metros y cuando el rival lo logró detener, el medio scrum Luciano Juárez amagó a abrir la guinda a su línea de tres cuartos, guardándose la pelota y atacando desde la base para llegar con lo justo al ingoal adversario y sumada la conversión de Miranda, Uni pasó a ganar el juego por primera vez 17 a 12.

Parecía que en esos momentos había llegado el quiebre del juego, sin embargo el Verde comenzó a obtener más pelotas y le dio juego a sus backs que son, sin dudas, el arma desequilibrate que tiene el equipo, en estos momentos y en toda su historia, y de una enorme jugada colectiva, la pelota le llegó a Javier Gómez y el centro rompió su marca y se fue derecho a la zona prometido para apoyar y dejar el match igualado a los 16 minutos.

Por un momento, el partido estaba para cualquiera, dado que el Verde pese a ser dominado por el pack rival, ganaba muchos metros con las corridas de sus tres cuartos, por lo que la moneda podía caer para cualquier lado.

Pero Uni aprovechó las patadas tácticas de su apertura Miranda, y desde los últimos metros de la cancha rival, su maul siguió haciendo estragos, dejó mal parada a la defensa rival y cuando Rocha Cerezo estuvo a punto de apoyar el try, fue detenido con un tackle alto y no vaciló ni un instante el árbitro Agustín Stojacovich para decretar try penal y permitir que Universitario se adelante 24-17 a los 26 minutos, y sobre los 30, Miranda acertó un penal frente a los palos le dio una ventaja de diez puntos a su equipo.

Dos minutos más tarde, de una salida de line out, Uni metió otro maul tremendo, lo llevó varios metros y cuando esa formación fue al piso, fue Wilson Davidovich limpió rápido el ruck, se alzó y empujado por sus compañeros pudo llegar a una nueva conquista dejando las acciones 34 a 17.

Y aún hubo tiempo para un nuevo try del conjunto visitante; cuando restaban 30 segundos para el cierre, otra vez el maul hizo daño, metió al Verde en sus último metros y quien se desprendió de la formación en esta oportunidad fue César Galarza quien con mucha potencia llegó al ingoal rival para decretar el 41-17 final, un resultado impensado por lo que se había vivido hasta los 20 minutos de esta etapa.

Río Grande RHC 41 – 17 Universitario

Cristian Ayala 1. David Flores Barrera

Bruno Cabrera 2. Ulices Said Vega

Agustín Fuentealba 3. Marcelo Rodríguez

Luciano Mónaco 4. Daniel Villanueva

Cristian Navarro 5. Lucas Esquivel

Leandro Montes 6. Carlos Quiroga

José Félix Escobar 7. Ariel Díaz

José Orlando Cortéz 8. Gonzalo Poblete

Cristian García 9. Luciano Juárez

Walter Kohan 10. José Antonio Miranda

Elian Godoy López 11. Jonatan Girons

Mauro Arias 12. Rodrigo Cerezo

Javier Gómez 13. Francisco Viel

Galo Arteaga 14. Martín Sastre Gandolfi

Joshua Natan Kohan 15. Pablo Ezequiel Jofré

Alejandro Cánova E. Cordero/Vilte

Referee: Agustín Stojacovich.

Cancha: Río Grande Rugby & Hocket Club.

Tantos PT: 17’ try José Cortéz (RGRHC); 33’ Try Félix Escobar convertido por Walter Kohan (RGRHC) y 37’ try de Lucas Esquivel (Uni).

Tantos ST: 1’30” try Gonzalo Poblete (Uni); 11’ try Luciano Juárez convertido por José Miranda (Uni); 16’ try de Javier Gómez (RGRHC); 26’ try penal para Universitario; 30’ penal de José Miranda (Uni); 32’ try de Wilson Davidovich convertido por José Miranda (Uni) y 39’ try de César Galarza convertido por José Miranda (Uni).

Suplentes en Río Grande RHC: Emilio Guevara, Agustín Ferreyra, Dusan Canalis, Santiago Carro, Víctor Alejandro González, Matías Parún, Guido Boggio y Fernando Olivera.

Suplentes en Universitario: César Galarza, Wilson Davidovich, Pedro Páez, Facundo Cerezo, Emanuel López Fiorito, Agustín Gómez, y Gustavo Caporale.

Amonestados: Cristian García (RGRHC) y Andrés Cichero (Uni).

Incidencias: No se registraron.