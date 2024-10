Universitario se adueñó del clásico en un partidazo

Sábado de clásico en esta ciudad y los amantes del rugby que concurrieron a La Soñada a ver el Superclásico local se fueron a pleno porque disfrutaron de un partidazo, el que Universitario se llevó 30-18 sobre Río Grande RHC, y que le permite ahora ser el nuevo escolta de Las Aguilas y comenzar a soñar como en la década pasada cuando protagonizaba los certámenes locales y que desde la pandemia hasta el momento eso no había ocurrido.

RIO GRANDE.- Las Aguilas en el clásico capitalino derrotó 25-0 al campeón Ushuaia que alcanzó su segunda derrota consecutiva, y le permite al Fucsia ser más puntero y único invicto en la competencia; mientras que Colegio del Sur en su visita a la ciudad mediterránea goleó a Tolhuin Rugby Club 57-19.

Un lleno total en la cancha del Cono de Sombra, un lateral teñido de Rojo y Blanco, el otro de Verde, como debe ser, acompañando a sus colores, y ese marco le dio justamente otro tono al partidazo que nos regalaron los dos elencos riograndenses que, pese a la diferencia de 12 puntos que marca el score final, no hubo esa diferencia en la cancha, fue parejísimo y sobre todo muy bien jugado por ambos.

Y fue el Verde quien comenzó mejor, muy metido en el partido y con una manija bárbara por parte de su cuerpo técnico que llevó a su equipo a llevarse por delante al rival y ya a los 5 minutos de juego ganaba 5-0 producto del try de Toti Kohan que llegó a la salida de un scrum en los 22 de Uni quien arrojó la pelota a la formación, la pelota salió sucia, la presión del Río Grande fue tremenda tanto que recuperaron la ovalada, consiguieron un penal y lo abrieron rápido a una punta para que el wing abriera el marcador.

Tardó un poco más de 10 minutos en meterse en partido el dueño de casa, se vio sorprendido de movida y no encontraba la pelota hasta que comenzó a repercutir con sus ball carriers, tanto Fer Mendoza, Corto Vega y sobre todo Diego Saucedo Spinelli, comenzaron a poner a su equipo adelante, y de una salida de un ruck que desplegaron al abierto, llegó el primer try de Uni.

La línea ganó muchísimo metros, sobre todo cuando llegó la pelota a Jonatan Girons, quien al ser detenido, fijó muy bien, y por el ciego aprovechando que el Verde no tenía wing por ahí, se escapó en velocidad el Castor Juan Manuel Morales y apoyó muy cerca del touch, y obligó a Keke Santoro a patear muy esquinado y acertar a los palos, un patadón para dar vuelta el resultado, 7-5.

El cierre de la primera etapa estuvo bárbaro; a los 27 llegó un nuevo try de Uni; line out primero, mucho maul después, y tras varios rucks hicieron volar la pelota a la punta por donde el wing Pablo Jofré se zambulló a la zona prometida para el 12-5.

Sobre los 31 minutos Agustín Bilardo descontó mediante un penal, y cuando ya se jugaba tiempo cumplido, Río Grande sorprendió con una buena salida de un scrum -fue dominado en esa formación-, y el juego de manos hizo el resto hasta que llegó la guinda a Guillermo Campos quien pudo pisar para adentro e irse cómodo abajo de los palos para facilitar la conversión e irse al descanso ganando 15-12.

El complemento estuvo tan o más vibrante que el periodo anterior; de movida el anfitrión salió a comerse vivo al rival, lo puso rápidamente contra las cuerdas y a los 2 minutos le dio vuelta el marcador; en Uni apareció la gran visión de su apertura y con kicks posicionales, Ramiro Santoro comenzó a arrinconar a su rival en sus últimos metros.

Fue así que recuperaron una pelota en los 15 metros finales y tras varios picks and go, el recién ingresado Franco Mancilla llegó al try que, sumado los dos puntos de Santoro, los locales se adelantaron 19-15.

De la salida de media cancha Río Grande RHC fue a jugar a campo rival, y tras forzar un penal, Agustín Bilardo achicó la brecha 18-19 y eso entonó al equipo que fue por más, volvió a ganar metros con su maul -en esta faceta dominó al rival-, y cuando estaba cerca de marcar, Uni recuperó una pelota a través de Pablo Jofré quien corrió casi toda la cancha y cuando parecía que a los 12 minutos se podía cerrar el partido, un enorme tackle de Toti Kohan salvó el try en contra tras cruzar toda la cancha y alcanzarlo en velocidad.

Esa salvada mantuvo en vilo a los espectadores dado que el resultado estaba parejo y la balanza podía caer para cualquier lado por lo parejo del match, sin importar el penal que había acertado Santoro para dejar 22-18, el resultado seguía abierto.

Y a los 33 minutos llegó el golpe de gracias; nuevamente patada atrás del apertura, a jugar en los metros finales del rival, pero recuperada y los forwards tras hacer su trabajo, liberaron la pelota al abierto por donde sobró gente y el back Lucas Salinas apoyó el cuarto try del equipo para dejar las cosas 27-18.

Pese a la garra que le metió en los instantes finales la visita no pudo doblegar la defensa rival, quien ya en tiempo cumplido tuvo un penal a 35 metros frente a los palos, y nuevamente Keke Santoro, la figura de la tarde, acertó su kick y cerró el 30-18 que le permite ser el nuevo escolta de Las Aguilas en el Torneo Clausura.

Universitario 30 – 18 Río Grande RHC

Ulices Said Vega 1. Jorge Cárdenas Soto

Franco Cruz 2. Matías Delgadillo

Fernando Mendoza 3. Luis Tobas

Ignacio Nicolás Zuluaga 4. Cristofer Bulacio

Diego Saucedo Spinelli 5. Francisco de Larminat

Sergio Bilbao 6. Jork Sánchez

Ariel Torres 7. Máximo Giménez

Daniel Márquez 8. Matías Parún

Juan Manuel Morales 9. Lisando Bahamonde

Ramiro Santoro 10. Santiago Agustín Bilardo

Jonatan Girons 11. Joshua Kohan

Francisco Viel 12. Guillermo Nicolás Campos

Rodrigo Cerezo 13. Mauro Ezequiel Arias

Pablo Jofré 14. Gonzalo Tymkow

Lucas Salinas 15. Dusan Adrián Canalis

Luciano Juárez E. José Cortez

Referee: Ignacio Castro (muy bien). Asistentes: Matías Cena y Juan Renzone. Cancha: La Soñada (Universitario). Tantos PT: 5′ try Joshua Kohan (RGRHC); 20′ try Juan Manuel Morale, convertido por Ramiro Santoro (UNI); 27′ try Pablo Jofré (UNI); 31′ penal Agustín Bilardo (RGRHC); 40′ try Guillermo Campos convertido por Agustín Bilardo (RGRHC). Tantos ST: 2′ try Franco Mancilla convertido por Ramiro Santoro (UNI); 6′ penal Agustín Bilardo (RGRHC); 31′ penal de Ramiro Santoro (UNI); 33′ try de Lucas Salinas (UNI9; 40′ penal de Ramiro Santoro (UNI). Cambios: En Universitario ingresaron Franco Mancilla, Andrés Cichero, Alexis Soliz y Uriel Morand; en Río Grande RHC lo hicieron: Juan Carlos Herrero, Luciano Mónaco, Ian Magallanes, Maximiliano Gómez, Matías Maldonado, Joaquín Vargas y Agustín Blenda. Amonestados: Fernando Mendoza, Francisco Viel, Daniel Márquez y Pablo Jofré en Universitario; Jorge Cárdenas y Joshua Kohan en (RGRHC). Incidencias: No se registraron.

Posiciones – Zona Campeonato

Pos/Clubes Pts. PJ PG PE PP P.Bo. TF TC

1° Las Aguilas 18 4 4 0 0 2 150 20

2° Universitario 13 4 3 0 1 1 70 57

3° Colegio del Sur 10 4 2 0 2 2 109 72

4° Ushuaia RC 10 4 2 0 2 2 70 59

5° Río Grande RHC 1 4 0 0 4 1 51 98

(P.Bo.) Puntos Bonus.