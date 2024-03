Universitario recibe a Río Grande, un clásico para revivir

Cómo pocas veces en la historia el clásico del rugby local llega sin tanto ruido, los dos vienen de capa caída en el certamen Apertura de Rugby en primera división, ninguno ha ganado match alguno dentro de un terreno de juego y será la oportunidad que uno de los dos pueda revivir.

RIO GRANDE.- Por la clasificación de Las Aguilas a las semifinales del Torneo Regional Patagónico de Clubes enfrenta mañana a Marabunta en Cipolletti, el clásico riograndense será el único juego de la Zona Campeonato que se jugará, y a la espera que al Fucsia le vaya excelente el fin de semana, no se sabe cuándo podrá recuperar los tres juegos que adeuda, y podrían ser cuatro si logra sorprender en semifjnales.

Y se sabe que los clásicos son especiales, pueden llegar mal -nunca como esta vez-, pero a la hora del kick-off todo queda de lado y ambos irán en la búsqueda de la victoria; ya poco importa el campeonato, acá hay otra cosa en juego…

El clásico de mañana pautado para las 16:00 en La Soñada, cancha que posee Universitario en el Cono de Sombra, tendrá una particularidad, ninguno de los dos elencos ha gana un partido en cancha en lo que va de la temporada, dado que el clásico del 10 de febrero, el que abría el certamen, no se jugó por no tener el Rojiblanco a su staff técnico fichado, y si bien los puntos fueron para el Verde, no hubo victoria dentro del campo de juego, y luego tanto de local como de visitantes han perdido todos sus juegos ante los representantes de Ushuaia, incluso Colegio del Sur que llegó a duras penas a éste certamen ganó los tres juegos que disputó ante los conjuntos del norte de la Isla.

Los dos elencos intentarán mandar a la cancha lo mejor que tienen, ya sea desde el vamos o pensando en un partido largo, colocando toda la artillería en los 30 minutos finales, por ello será clave tener los mejores 23 jugadores posibles en planilla; y el hecho de que no habrá juego en Intermedia, los entrenadores tendrán todo a su disposición.

Hablar de favoritos para este o para cualquier otro clásico es una quimera, muy pocas veces en la historias de estos choques lo hubo; a principio cuando nació Universitario o bien hace pocos años cuando el Verde sufrió un recambio tremendo, de golpe debió subir muchísimos juveniles o completar plantilla con jugadores con poca experiencia y lo sintió muchísimo, y recién ahora se está acomodando, así y todo ha quedado muy lejos de los conjuntos de Ushuaia.

Habrá juegos en Desarrollo

Dos matches se llevarán adelante este sábado en la Zona Desarrollo: Tolhuin Rugby Club -de gran desempeño en esta temporada- recibirá al elenco B del Ushuaia Rugby Club, quien al no tener competencia en la máxima divisional podrá reforzar un poco su equipo de intermedia, por lo que se espera un gran encuentro en el Corazón de la Isla.

Orcas Rugby Club, por su parte, recibirá a Las Aguilas Beta, elenco éste que ya no debe viajar al Regional Patagónico como sí lo hizo en la fase de grupos; el máximo plantel viaja a Río Negro con 26 jugadores, el resto estará disponible para completar fecha.

Debía jugarse también el clásico entre las Intermedias de Universitario y Río Grande Rugby & Hockey Club pero el conjunto que debía hacer las veces de local cuenta con muchos jugadores lesionados y no logra reunir la cantidad suficiente para llenar planilla.

También desde las 12:00 y 13:20 jugarán los Menores de 16 y 18 de Universitario y Río Grande RHC, clásicos que también se viven de forma especial.

Historial – Últimos partidos

11/11/2012 Universitario 7 – 0 Río Grande RHC

14/04/2013 Universitario 3 – 20 Río Grande RHC

08/12/2013 Río Grande RHC 6 – 9 Universitario

15/03/2014 Río Grande RHC 7 – 0 Universitario

12/04/2014 Universitario 6 – 27 Río Grande RHC

05/10/2014 Universitario 3 – 9 Río Grande RHC

12/04/2015 Universitario 9 – 17 Río Grande RHC

27/09/2015 Río Grande RHC 8 – 11 Universitario

21/11/2015 Universitario 9 – 36 Río Grande RHC

06/02/2016 Universitario 20 – 0 Río Grande RHC

07/05/2016 Río Grande RHC 6 – 10 Universitario

22/10/2016 Río Grande RHC 7 – 13 Universitario

27/11/2016 Universitario 16 – 18 Río Grande RHC

27/10/2017 Río Grande RHC 6 – 18 Universitario

06/10/2018 Universitario 5 – 13 Río Grande RHC

17/11/2018 Río Grande RHC 25 – 8 Universitario

16/02/2019 Río Grande RHC 10 – 5 Universitario

26/10/2019 Río Grande RHC 9 – 17 Universitario

07/03/2021 Río Grande RHC 17 – 41 Universitario

02/10/2021 Río Grande RHC 6 – 10 Universitario

13/11/2021 Universitario 13 – 13 Río Grande RHC

26/02/2022 Río Grande RHC 0 – 34 Universitario

12/11/2022 Río Grande RHC 5 – 24 Universitario

08/10/2022 Universitario 52 – 0 Río Grande RHC

25/02/2023 Río Grande RHC 13 – 10 Universitario

21/10/2023 Río Grande RHC 20 – 5 Universitario

25/11/2023 Universitario 25 – 0 Río Grande RHC

10/02/2024 Río Grande RHC GP – PP Universitario