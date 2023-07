Universitario es el campeón del Apertura ComHandTdF

Compartir

Universitario venció por 36-25 (PT: 20-17) a Sergio Andrade, y se quedó con el título del Campeonato Apertura 2023 de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF), en mayores masculino.

RIO GRANDE.- El pivote Francisco De los Santos anotó 7 goles para el ganador, y fue electo la figura de la final. Mientras que sus compañeros Lautaro Gaona (9) y Manuel Malgieri (6) también se destacaron en la ofensiva, siendo Gonzalo Figueroa (6) y Mateo Trioni (5) los más eficaces en asistencias (el último de ellos fue distinguido como el mejor jugador del certamen). CAMPEONES. Universitario, con el fondo de sus seguidores, y un mensaje para Braian Ojeda.

Enfrente, Máximo Navarro (premiado como la Promesa del torneo) marcó en cinco ocasiones (todas en el PT), y Zacarías Ramírez dio 5 pases-gol (todos en el período inicial).

El a la postre subcampeón sorprendió con su papel en la primera mitad de juego, igualando en 6, y sacando cuatro tantos de diferencia (14-10), sobre los 19’. Su rival, entonces en inferioridad numérica, se rehabilitó prontamente y llegó al descanso en ganancia, luego de tres corridas de Martín Crocetti, incrementado la ventaja en los 30’ finales

La final se jugó ante unas 300 personas, en el gimnasio municipal de la Margen Sur, con televisación de Canal 13.

Hubo muchas pérdidas (21 para Uni, 25 para el Mata), y el ganador sacó claras diferencias en ataque (66 % contra 49 %), y en la actuación de los arqueros (39 % a 25 %), brillando ahí Máximo Fernández (paró 12 de los 23 remates que iban a la red, incluidos 3 penales, uno más que su rival Facundo Burgos).

De inicio…

Uni perdió tres pelotas antes de abrir el tanteador, por intermedio de De los Santos, en el segundo minuto. Igualó el también pivote Ariel Herrera, y luego los entrenados por Ramiro Ledo se pusieron 4-2, con sendos dobletes de su máximos anotadores.

Pero los verdiamarillos no bajaron la intensidad, Navarro se desdoblaba en su tarea de marcar a presión a Fabián Séspere (4 asistencias), y ser receptor de los pases de Ramírez, por la banda derecha.

Tras igualaren 6 y en 7, Sergio Andrade se despegó (11-8 a los 14:30, con el único penal anotado por Alan Keller, el goleador del certamen), con un Burgos también sólido. Todo siguió viento en popa hasta el 14-10, de la misma autoría (y el primero recibido por Fernández, reemplazante de Jaime Vargas).

De los Santos empataría en 15, con un disparo de 9 metros, y más tarde sobrevendrían las corridas de Crocetti, para un más tranquilizador 20-16, logrando descontar Herrera en los segundos finales del PT.

…a fin

En la segunda mitad, ambos equipos perderían 28 balones (casi 1 por minuto). Pero Uni fallaría mucho menos a la hora de definir, mayoritariamente con una diferencia de 6/7 goles a su favor.

A los 20’. El marcador indicaba 31-25 para el futuro campeón, y los dirigidos por Javier Peroni ya no volverían a anotar.

Uni fue un merecido ganador, y se rescata la actitud de su oponente, que no guardó nada hasta que el físico respondió (en los últimos 40’, aquellos se impusieron por 26-11), e hizo más vibrante el último partido de la primera mitad del año para los varones.

Universitario 36 – 25 Sergio Andrade

N°/Jugador G A D As. Nº/Jugador G A D As.

1.Jaime Vargas -13 -3 -4 0 1.Facundo Burgos -28 -10 -4 0

8.Fabricio Vinderola 4 1 0 0 7.Máximo Navarro 5 0 1 0

34.Mateo Trioni 2 1 1 5 14.Zacarías Ramírez 3 4 1 5

10.Gonzalo Figueroa 2 1 0 6 4.Samuel Amaya 4 0 1 2

52.Fco.De los Santos 7 0 3 2 3.Ariel Herrera 4 1 0 1

27.Fabián Séspere 1 2 0 4 6.Alan Keller 4 4 2 0

23.Lautaro Gaona 9 1 0 0 19.Alan McLean 2 2 3 0

12.Máximo Fernández -12 -5 -1 0 12.Leonel Cortez -8 -2 -2 0

25.Guido Monchietti -0 -2 -1 0 8.Sebastián Cossio 3 2 1 1

44.Manuel González 1 2 1 2 9.José Ochoa 0 1 0 1

53.Manuel Malgieri 6 2 0 4 15.Diego Cossio 0 2 0 0

38.Thiago Montiel 0 1 1 1 10.Nicolás Godoy 0 0 0 0

36.Martín Crocetti 4 1 0 0 13.Jorge Ledesma 0 0 1 0

22.Matías Villalba 0 0 0 0 16.Agustín Romero 0 0 0 0

18.Lucas Poblete 0 0 0 1

11.Sebastián Fernández 0 0 0 0

E: Ramiro Ledo 36 12 6 26 E: Javier Peroni 25 16 10 10

No ingresó: 2.Matías Guzmán (SA). Progresión (c/5’): PT: 4-3/7-7/9-11/11-14/15-15/20-17. ST: 24-19/25-21/29-23/31-25/33-25/36-25. % ataque (goles/remates): U 66 % (36/48), SA 49 % (25/51). % arqueros (atajadas/tiros al arco): U 39 % (16/41): Vargas 19 % (3/16), Fernández 52 % (12/23), Monchietti 100 % (2/2); SA 25 % (12/48): Burgos 26 % (10/38), Cortez 20 % (2/10). Penales: U 5 (3 goles: González, Figueroa, Gaona; 2 atajados por Burgos, a González y Figueroa); SA 4 (1 gol: Keller; 3 atajados por Fernández a Keller -2- y Ramírez). Pérdidas/Recuperos: U 21/5, SA 25/3. Exclusiones: U 4 (De los Santos, Séspere, Malgieri, S.Fernández), SA 4 (Herrera, S.Cossio, Ochoa, Romero). Amonestados: U 1 (González), SA 1 (Keller). Descalificados: no hubo. Arbitros: Marco Brunetti/Joaquín Obispo. Motivo: torneo Apertura ComHandTdF 2023 (mayores masculino), final. Gimnasio: Municipal Margen Sur (16/07). Nota: G (goles), A (atajados), D (desviados) y As. (asistencias); en negativo aparecen los valores de los arqueros; la cantidad de goles anotados por cada jugador y las sanciones son tomadas de la planilla oficial del partido.