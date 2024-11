Universitario, en una final intensa

Universitario es el campeón del Clausura de la Comisión de Handball Tierra del Fuego, tras imponerse anteayer –en el gimnasio municipal de la Margen Sur- por 29-21 (PT: 14-13) a San Martín.

RIO GRANDE.- Universitario es el campeón del Clausura de la Comisión de Handball Tierra del Fuego, tras imponerse anteayer –en el gimnasio municipal de la Margen Sur- por 29-21 (PT: 14-13) a San Martín, en un duelo jugado con alto voltaje, y que arrojó como figuras a la lateral derecho del campeón, Juliana Grossi (9 goles, mejor jugadora del torno y del encuentro decisivo); y a su par del rival, Magalí Vaccari (8, goleadora del certamen). También se premió a la arquera Maira Ibarra, del subcampeón, mientras que su colega Lorena Pérez le debió tres penales a la máxima anotadora de la competencia.

En las semifinales del sábado, Universitario (2° Zona A; Svetlitze 7; Lucía López, Vargas y Vázquez 3; Micaela Arias, Carolina Almonacid, Vukasovic y Sahade 2; Caliva y Mella 1) venció por 26-19 (PT: 11-7) a un diezmado Real Madrid (1° Zona B: Morena Villaba 7; Ludmila Martínez 5; Luciana Corregidor y Martina Bertellotti 2; Camila Ampuero, Zhoe Balza y Codina 1).

Mientras que San Martín (2° Zona A: Vaccari 8; Obregón 5; Granillo 4; N.Sosa y Montaña 3; Rusconi 2; Rivero y Núñez 1) superó en la definición por penales (4-3) a Las Cuervas del Fin del Mundo (1° Zona A: Yohana González 7; Samanta Pozas 6; Daniela Salgado 4; Claudia Irebig 3; Natalia Pérez, Romina Fracalossi y F.Maniya 2; Silvia Gawel 1), tras igualar en 27.

La final

Tras un inicio igualado (4-4), con dos penales de la ingresada Vaccari, Uni se alejó (8-5), siendo alcanzado luego en tres ocasiones consecutivas. El Decano perdió por lesión a Obregón, aunque llegó al descanso apenas un gol abajo (13-14). Antonella Vukasovic, que había ganado presencia en el cierre del PT, le pasó el protagonismo a Grossi, que con velocidad y decisión fue imparable para la defensa contraria. San Martín se desinfló tras el 16-18, y estuvo 10’ sin anotar, hasta el 17-24, a los 16, cuando ya el rumbo de la final estaba definido.

UNIVERSITARIO 29 * 21 SAN MARTIN

N°/Jugadora G/R As. N°/Jugadora G/R As.

25.Lorena Pérez (20) 1 1.Maira Ibarra (29) 0

14.Marina Arias 0/3 1 21.Dalma Montaña 0/1 0

72.Julieta Grossi 9/9 4 36.Candela Rusconi 2/6 1

3.Marti.Svetlitze 3/8 6 10.Noelia Sosa 4/7 4

31.Anto.Vukasovic 8/9 3 4.Romina Núñez 0/1 0

10.Eugenia Vargas 2/4 3 22.Valen.Obregón 2/3 1

19.Kiara Vázquez 4/7 1 11.Anto.Granillo 3/6 1

28.R.Gómez (1) 0 3.Wendy Rivero 1/1 0

22.Ayelén Mella 2/6 0 9.Magalí Vaccari 8/19 3

11.Candela Liscio 0/3 1 8.Florencia Sosa 1/1 2

43.Maia Caliva 0/1 0 5.Minerva Haro 0/1 0

2.Agustina Sahade 1/2 0

E: Luca Heredia 29/52 20 E: Alan McLean 21/46 11

También jugaron: 6.Carolina Almonacid (U); 43.Pérez Miszka, 17.Lioren Miranda (SM). No ingresó: 17.Caciana Almonacid. Progresión (c/5’): PT: 2-2/4-3/7-4/8-6/11-11/14-13. ST: 17-14/20-16/23-16/25-18/27-20/29-21. % ataque (goles/remates): U 56 % (29/52), SM 46 % (21/46). % arqueras (atajadas/tiros al arco): U 47 % (19/40): Pérez 44 % (16/36), Gómez 75 % (3/4); SM 33 % (14/43). Penales: U 2 (2 desviados por Svetlitze y Vargas), SM 5 (2 goles: Vaccari 2; 3 atajados por Pérez a Vaccari). Pérdidas/Recuperos: U 23/6, SM 32/6. Exclusiones: U 6 (Arias, Grossi, Svetlitze, Vukasovic, Liscio y Sahade 1), SM 7 (Rivero, N. y F.Sosa 2; Obregón 1). Amonestadas: U 2 (Vukasovic, Vargas), SM 0. Descalificadas: no hubo. Arbitros: Nicolás Salinas/Fabricio Vinderola. Motivo: Campeonato Clausura (final femenina). Gimnasio: Margen Sur (03/11). Nota: G/R (goles/remates), As. (asistencias); entre paréntesis están los valores de las arqueras.