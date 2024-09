Universitario derrotó a Colegio del Sur en el arranque

El certamen Clausura de Rugby en la máxima división ya está en marcha, y a lo largo de la primera jornada no hubo sorpresas en resultados, aunque sí en algunos scores que hacen presagiar un torneo mucho más parejo que los últimos que viene organizando la Unión de Tierra del Fuego.

RIO GRANDE.- La excepción fue Las Aguilas, quien visitante a Tolhuin Rugby Club, elenco éste que marcaba su debut absoluto en la Zona Campeonato, no pudo impedir una goleada importante; el Fucsia ganó 76 a 0 en la cancha de la Turba.

El Campeón, Ushuaia Rugby Club también se llevó una victoria como visitante, aunque por un apretado 17 a 9 ante el Río Grande Rugby & Hockey Club en el clásico más añejo de la provincia y demostrando que el Verde está volviendo de a poco a ser competitivo tras dos años de recambio que le costó muchísimo estar a la altura de los conjuntos capitalinos.

Quien sí pudo ganar en su casa fue Universitario al derrotar a Colegio del Sur por 21 a 12 en un encuentro sumamente cambiante a partir de la presencia importante del viento en la cancha del Cono de Sombra; el mismo soplaba desde la playa y fue clave en el desarrollo del juego, permitiendo el dominio al equipo que siempre lo tuvo en la espalda.

Fue el dueño de casa quien lo tuvo a su favor a los largo del primer tiempo, y con una gran actuación de sus delanteros, generaron varias infracciones que las capitalizó el apertura y capitán Ramiro Santoro, más allá que la jugada clave de esta primera etapa se dio a los 22 minutos con el primer try del juego a cargo de Sergio Bilbao el cual fue convertido, dejando el marcador 10 a 0.

Luego, sobre el cierre de la etapa, dos penales más de Keke Santoro, le dieron la importante ventaja a Uni de 16-0 con la cual se fueron al descanso.

Para la segunda etapa, todo cambió a partir de que fue Colegio quien tuvo el viento a su favor, y con las ganas de ir para adelante, la visita avanzó muchos metros con sus tres cuartos, pero también con sus delanteros quienes con un buen juego de manos, se desenvolvieron muy bien en el suelto y pusieron a defender todo el tiempo al rival, quien en varias oportunidades detuvo al rival a centímetros del ingoal.

Los capitalinos intentaron por todos los medio vulnerar la defensa adversario, y el premio llegó a los 19 minutos cuando el potente Ignacio Ríos lanzado en velocidad, se fue por el lugar de menor defensores y tras dejar dos o tres marcas por el camino apoyó sin problemas cerca de las haches, facilitando la conversión de Jairo Ríos.

A falta de un poco menos de 10 minutos, Colegio del Sur llegó a su segunda conquista y fue a la salida de un scrum donde el octavo se levantó por el ciego, y Luciano Sciutto no tuvo muchos obstáculos para apoyar, aunque lejos de los palos debido a que lo venían cerrando desde ese sector, y con algo más de 7 minutos por jugar, la visita se puso en partido, 12-16.

Universitario tuvo en claro que una nueva conquista del rival le iba a arrebatar la victoria, por lo que desde la salida de media cancha, Tony Miranda con su drop mandó a su equipo a jugar bien atrás, en la zona defensiva del rival, y antes que la pelota llegase a un adversario, el wing Pablo Jofré que cargó esa patada, logró traer la pelota para su compañeros, y luego fue todo de los forwards, quienes repercutieron sobre sus rivales y tras juntar mucha gente en los rucks, abrieron dos veces por el ciego donde los backs estuvieron de concretar, pero al no hacerlo, cuidaron la pelota y tras varios picks and go, fue el pilar Fernando Mendoza quien logró zambullirse al ingoal rival y sentenciar el partido.