Una nueva edición que llegó a su fin con mucho éxito

El lunes por la tarde y bajo un día sencillamente espectacular para remar, culminó la XXXIII Edición del Raid Náutico Internacional de Tierra del Fuego, la aventura más linda que tiene el canotaje fueguino y es desarrollado como desde su inicio por el Club Náutico Ioshlelk Oten.

RIO GRANDE.- Esta vez fueron 31 remeros los que culminaron la aventura por el río Grande, con la particularidad que 27 de ellos bajaron en la Toma de Agua como estaba previsto, y los restantes cuatro que estaban abriendo la travesía pudieron continuar viaje hasta la sede social de los Amigos del Agua, algo que no venía ocurriendo por diferentes motivos, pero el principal porque hace años que se levantó la etapa competitiva que tenía el Raid y que era la que unía la zona de los dos puentes de la Ruta 3, con el puente General Mosconi.

Esta vez Fabián Leiva, el encargado de abrir el río, junto a Florencia Baudo, Horacio Hernández y el ushuaiense Angel Gottig, al llegar a las 13:27 a la zona de desembarco y viendo las excelentes condiciones de navegación que había, decidieron seguir hasta la sede social; los mismos recibieron la venia de Prefectura Naval y pudieron culminar el Raid como en aquellas primeras ediciones. Horacio Hernández, Florencia Baudo, Fabián Leiva y Angel Gottig fueron los cuatro remeros quienes lograron llegar a la sede social del Club.

Al resto de los palistas que fueron llegando más tarde a la Toma no se les permitió continuar por una cuestión de mareas, más que nada por su propia seguridad teniendo en cuenta que en esta edición no los acompañó un gomón de apoyo.

Los encargados de cerrar el río, siendo ellos los responsables que ninguno quede detrás de ellos fueron dos remeros históricos de la institución, Pablo Kommer y Lucho Gamín, el primero el presidente que más años comandó los destinos del Club, y el segundo firme en todas las ediciones realizadas, quien junto a Rubén Navarro, el cual llegó en el medio del grupo, son los únicos dos que han bajado en 33 oportunidades el río Grande. ¡Únicos! La pareja más mentada: Toto Whiteman y Pablo de la Vega son los remeros que más veces bajaron juntos en toda la historia del Raid Náutico de Tierra del Fuego.

En total fueron 37 los inscriptos, de los cuales 33 salieron desde Chile, 27 los que llegaron a la Toma de Agua y 4 los que arribaron a la sede social del Club Ioshlelk Oten.

La primera etapa comenzó el domingo minutos después de las 07:30 de la zona de Cameron rumbo a estancia Aurelia, donde llegaron al parador conocido como Puerto de Palos entre las 15:00 y 16:00 y los encargados de la logística del Raid los estaban esperando con una rica comida reparadora. Durante el primer día de navegación los palistas no la pasaron del todo bien; si bien no pasaron frío, sí el viento por momentos los hizo trabajar de más, y dejó sus primeras dos bajas para la segunda etapa, de la misma no fueron de la partida Hugo Andersen y Fabián Rodríguez, mientras que se bajó de la segunda etapa Malena Balderramo y su lugar lo tomó Diego Nieva, algo que ya estaba pautado por la organización.

Y el segundo día de navegación fue una bendición para los 3 palistas que salieron muy temprano el lunes desde Aurelia; el día que les tocó para remar fue espectacular, viento casi nulo, sol a pleno y calor arriba de sus kayaks, tanto que muchos dejaron de palear kilómetros antes de la llegada porque no querían que se termine la travesía, así de lindo los trató el día y sobre todo del mediodía en adelante.

Este Raid será recordado por muchos aspectos; el primero que volvieron a participar muchos remeros del continente, mucha gente de Santa Fe y San Cruz por ejemplo; que por primera vez los participantes fueron llevados a Onamonte por el paso fronterizo Bella Vista, lo que les ahorró casi 100 kilómetros de viaje, y el único punto en contra fue la no presencia de remeros chilenos, cuando desde Chile se viene impulsando mucho el Raid desde el año pasado, pero el hecho de culminar un lunes 18 feriado en Argentina le juega en contra a los palistas chilenos quienes pierden un día de trabajo, por lo que los Amigos del Agua deberán estudiar si es conveniente seguir organizándolo así o cambiar para sábado y domingo las dos etapas de travesía, siempre pensando en el crecimiento del Raid.

Por la noche, y como es costumbre, en la sede social se realizó la cena de camaradería, donde los organizadores efectuaron sorteos entre los participantes y despidieron a los foráneos quienes hasta el miércoles, varios aún continuaban en la ciudad, pero ya están todos de regreso a sus ciudades de origen.

La XXXIII Edición del Raid ya es historia y pasó a engrosar el rico libro que tiene la travesía más importante del canotaje fueguino.