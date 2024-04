Una ‘experiencia de chocolate de Willy’ Re imaginada está llegando a Estados Unidos

Si te perdiste la primera debacle de “La experiencia del chocolate de Willy” generada por IA, ahora tienes la oportunidad de participar en el siguiente.

Una recreación de “La experiencia del chocolate de Willy,”El fiasco de Willy Wonka generado por IA en Glasgow que dejó a los niños llorando y obligó a llamar a la policía, parece estar vendiendo boletos para su debut en Estados Unidos. Por $44, los asistentes supuestamente recibirán “dos gominolas de obsequio ” y la oportunidad de conocer a la madre oompa loompa, Kristy Paterson, del evento original.

“SÍ, ESTO ES UN EVENTO REAL”, se lee en el evento listado, señalando que la experiencia se realizará en un almacén anodino. “Prepárate para entrar en un reino de pura imaginación como la altamente la aclamada ‘Willy’s Chocolate Experience LA’ hace su debut en los Estados Unidos”.

El organizador del evento dice que “abundan los rumores de que comediantes de renombre” están compitiendo para moderar una sesión de preguntas y respuestas después de la experiencia de Los Ángeles, aunque parece que Los rumores comenzaron ellos mismos. Los usuarios de X reclaman la lista de Eventbrite hoy Timothée Chalémet como “quizás tal vez” expresando interés en asistir. el guardián informa que la publicación de Eventbrite también incluyó a Zach Galifianakis y Nathan Fielder como posibles asistentes, aunque desde entonces han sido eliminados.

Gizmodo no ha podido confirmar la persona detrás de este evento, pero no parece ser Billy Coull, el organizador del Evento original de Glasgow y jefe de La Casa de los Illuminati. Este evento de Los La es organizado por “House of Illuminati LA” en Eventbrite. Coull’s El sitio web original de House of Illuminati ha sido eliminado y Coull supuestamente dijo que su vida estaba ”arruinado” por la primera Experiencia de Chocolate de Willy. House of Illuminati escribió en Facebook en el momento que todo 850 entradas para el evento de Glasgow sería reembolsado.

“Desde el fondo de mi corazón, realmente lamento este desastre”, escribió House of Illuminati en el listado de eventos original.

El próximo Eventbrite también incluye actuaciones musicales y de comedia en vivo, seguidas de una transición a “Willy’s Rave” alrededor de las 9 p. m., programada hasta las 4 soy el día siguiente. Si bien el primer evento fue claramente promocionado entre los niños, este espectáculo con el tema de Willy Wonka no parece ser infantil. amigable. Todas las ganancias supuestamente se donan a organizaciones benéficas.

House of Illuminati LA no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Gizmodo.

Gizmodo obtuvo una copia del extraño guión generado por IA del evento original de Glasgow. La experiencia en vivo cambió ligeramente los nombres de los personajes existentes a Willy McDuff y Wonkidoodles 1 y 2. El guión también presentaba un nuevo personaje completamente alucinado que nunca apareció en las películas de Willy Wonka: lo desconocido, un malvado chocolatero rival que vivía dentro de las paredes de la fábrica. House of Illuminati afirma que cualquier parecido con los personajes existentes es ” coincidente.”