Una empresa china de montacargas Heli instala centro regional en Uruguay

La empresa china de la industria de montacargas Heli inauguró en Montevideo su centro regional de distribución para Latinoamérica y el Caribe en una ceremonia en la que participaron autoridades nacionales, de la empresa y empresarios de la región.

MONTEVIDEO (Xinhua/NA).- Heli Sudamérica se instaló en la zona franca Zonamérica, ubicada en la periferia noreste de la capital uruguaya, en una nave industrial de última generación de más de 5.000 metros cuadrados, desde donde distribuirá sus vehículos industriales a toda la región.

“Establecemos Heli Sudamérica para echar raíces aquí, porque sabemos que esta región no solo ofrece un entorno comercial abierto, sino que también reúne a excelentes talentos de todo el mundo y un potencial infinito de innovación”, comentó en su discurso Xue Bai, vicepresidente de Anhui Heli Co. Ltd.

Y recordó: “Hace más de 30 años los montacargas de Heli cruzaron los mares y llegaron al continente sudamericano, iniciando nuestra colaboración. En tanto, la directora de Industria del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Susana Pecoy, celebró la instalación de Heli y valoró que su país ofrece “estabilidad política y económica, reglas claras y estímulo a la inversión”.

Pecoy subrayó que el país sudamericano cuenta con una ubicación estratégica como puerta de entrada y salida a Latinoamérica, por lo que la funcionaria previó que la empresa podría expandirse rápidamente en el corto plazo.

El embajador chino en Uruguay, Huang Yazhong, resaltó que en 36 años de relaciones diplomáticas entre China y Uruguay “las cooperaciones amistosas entre ambos países se desarrollan muy felizmente” y “China ya se convirtió en el mayor socio comercial y mercado en 12 años consecutivos para Uruguay”.

Asimismo, subrayó que en la visita de Estado a China que realizó el año pasado el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, se elevaron las relaciones bilaterales hasta una asociación estratégica integral y se firmaron 25 acuerdos de cooperación.

En su discurso, el gerente general de Zonamérica, Martín Dovat, destacó que “esta inauguración culmina una inversión de más de 13 millones de dólares en este edificio de clase mundial”.

“Este centro de distribución regional de Heli se incorpora ahora al ecosistema logístico de nuestro país, un ecosistema consolidado con operadores logísticos, agentes de carga, transportistas, despachantes de aduana, entidades financieras, entre otros”, indicó.

Dovat mencionó que estudios recientes cifran la contribución de la industria logística de Uruguay en más de 1.000 millones de dólares en carácter de exportación de servicios logísticos.

De la ceremonia participaron autoridades de Heli, empresas socias y representantes en la región, Zonamérica, representantes de alto nivel de la Presidencia de Uruguay, los ministerios de Economía y Finanzas, de Relaciones Exteriores, y de Industria y Energía, y la intendencia de Montevideo, entre otros.

Heli Company, fundada en 1958, opera actualmente ocho filiales y un centro de investigación y desarrollo en el exterior y exporta a más de 180 países y regiones cubriendo más del 95 por ciento de los países y regiones participantes en la Iniciativa de la Franja y la Ruta.