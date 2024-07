Una docena de equipos en el Torneo de Invierno

La semana pasada, entre el martes 16 y el viernes 19, se jugó en la Casa del Deporte (Margen Sur) el Torneo Invierno, de voleibol, para las categorías Sub 14 femenino, y Sub 12 mixto.

RIO GRANDE.- La competencia, organizada por los profesores que entrenan a los menores que representan al recinto homónimo en el Campeonato Apertura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), reunió a un total de 12 elencos.

En Sub 14 femenino hubo 9 formaciones: cuatro de Estrella Vóley (A, B, C y D), dos de Estrella Austral (1 y 2), junto a la Academia Deportiva del Fuego (ADeFu), Colegio Haspen y a la propia Casa del Deporte. ESTRELLA AUSTRAL. Los menores de la Margen Sur que entrena Sandro Aguirres.

Mientras que en Sub 12 mixto fueron de la partida los restantes tres: Estrella Vóley, Estrella Austral y Casa del Deporte.

Las posiciones

Los partidos se desarrollaron a los largo de esas cuatro jornadas, entre las 10:00 y las 13:00.

En las semifinales de Sub 14 femenino, ADeFu venció a Estrella Vóley A, mientras que Casa del Deporte superó a Estrella Vóley B. El organizador se impuso en la final a las del Parque Industrial, mientras que el tercer lugar le correspondió a Estrella Vóley A, por sobre su par B. PARTICIPANTES. ADeFu (arriba), Estrella Vóley (centro) y Haspen (abajo) jugaron el torneo Invierno.

Asimismo, en Sub 12 mixto, el título quedó en poder de Casa del Deporte, tras derrotar en el encuentro decisivo a Estrella Vóley, completándose las posiciones con Estrella Austral.

Agradecimientos

Los organizadores felicitaron a todos los equipos, entrenadores, familias y amigos, agradeciendo el apoyo y el acompañamiento.

También agradecieron a los propios chicos de la CdD, que colaboraron con los arbitrajes de todos los partidos del torneo; y a Elián Romero, encargado de controlar las finales.

Casa del Deporte se sumó el año pasado a los torneos de la AVRG, y actualmente compite en Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Sub 21, tanto en femenino como en masculino.