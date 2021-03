Un comerciante fue robado dos veces en un mismo día

COMPARTIR

















Ayer a la tarde, un comerciante fue robado e hizo la denuncia. En horas de la noche, nuevamente fue víctima de un hecho delictivo y esta vez fue golpeado.

RÍO GRANDE.- Un hombre de 86 años, ayer fue víctima dos veces de robos acaecidos en su comercio. En el último hecho, fue golpeado y los delincuentes se alzaron con algunas herramientas pero no lograron llevar el dinero que había en un bolso.

En diálogo con El Sureño, la víctima, Niceto Madero, dijo que en su comercio, la marmolería “Onono”, ubicada sobre calle Bilbao al 100, ayer a la tarde, le habían robado una amoladora y una máquina de termofusión. El hecho fue denunciado en la policía.

Posteriormente, y alrededor de las 22:00 una mujer y dos hombres (serían los mismos ladrones que antes), ingresaron a su local y lo golpearon y le robaron nuevamente.

“Pasada las 10 de la noche, golpean despacio la puerta le dije que ya estaba cerrado –relató Madero respecto al último robo sufrido- era la voz de mujer que me dijo, vi algo en vidriera y me gustaría que me diga precio. Cuando abrí justo entro un hombre; quise cerrarla y no pude y allí ella me manoteó el bastón y me golpeó”.

“Después me doy cuenta que el hombre era alto como el de la mañana y me imagino que era él –continuó- El otro lo mire los ojos y no me di cuenta. Después me di cuenta que eran los obreros que tenía, que eran excelentes. Les dije yo les enseño a trabajar en esto y la mujer gritaba y me golpeó otra vez en la cabeza. Caí al suelo y me dio patadas. Corrían rápido como ratas. Por arriba se llevaron el celular, una amoladora que se había enredado con los cables tirados”.

Finalmente cuando se fueron, se dio aviso a la policía quienes al llegar llevaron inmediatamente al hombre al hospital, donde le sacaron radiografía de las partes de su cuerpo que habían sido afectadas. “Tengo dolores por las patadas que me dieron, y en la cabeza no tenía nada roto. Hice la denuncia nuevamente”.