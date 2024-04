Un juez tiene un escrito de Elio Torres que dejó en un refugio de Policarpo

Lo aseguró la madre del joven abogado que desapareció en julio del año pasado, en una caminata que efectuaba a Bahía Thetis. Ayer dijo en FM Del Pueblo que “el escrito lo tiene el Juez” e indicó que fue encontrado en el refugio de Policarpo en un “revista donde mi hijo escribe con puño y letra”.

RÍO GRANDE.- “En el refugio de Policarpo encontraron la revista donde mi hijo escribe con puño y letra y dice que no había ningún libro para dejar escrito las novedades, entonces escribe en una hoja de la revista y dedica esa escritura a su familia, esposa y sus dos niñitos y dice que continúa su viaje hacia Bahía Thetis. Después de ocho meses recién pudieron encontrar algo que escribió mi hijo. Nosotros teníamos razón cuando llorábamos a los cuatro vientos y decíamos que no lo están buscando, solo fueron a sacar fotos y muy pocas veces han recorrido esos lugares con muy poca gente. El escrito lo tiene al resguardo el Juez y no lo pude ver cuando fui la semana pasada”, expresó en FM Del Pueblo, Ana Saravia, la madre del abogado Elio Torres, quien está desaparecido desde el 20 de julio de 2023, cuando se dirigía hasta Bahía Thetis, ubicada a 186 km al sur de esta ciudad, en un sector de la Península Mitre.

Saravia indicó ante el periodista “Rulo” Quiroga que la justicia “nos viene rechazando absolutamente todo. Buscamos una persona que conozco de esto, para que nos digan si las huellas eran nuevas y nos dijo que eran viejas de la data cuando Elio podría haber andado por ahí. Pido al gobierno y a la justicia que sigamos buscando a Elio”, agregó.

La madre del desaparecido abogado pidió a la sociedad en general “estar encolumnados en la búsqueda de Elio ya que en un principio no se hicieron las cosas bien a pesar de que nosotros hicimos hasta lo imposible con escasos recursos nuestros. Los voluntarios dieron absolutamente todo, estamos agradecidos de por vida”.