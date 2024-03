Últimos días para inscribirse a INGENIAS+ 2024

Las capacitaciones son llevadas adelante por la Secretaría de Gestión Ciudadana, junto a la Fundación YPF, con el objetivo de seguir construyendo igualdad de género en el mundo digital, tecnológico y laboral.

RIO GRANDE.- El Municipio, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, recuerda a la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones para los cursos de programación, diseño web y datos del Club Ingenias+ 2024. Podrán sumarse, hasta el 1° de abril, mujeres mayores de 18 años a través del link: https://forms.office.com/r/faQC7neV9U.

Los espacios de formación consistirán en talleres de Data Analytics, Desarrollo Web Backend, Ciberseguridad y Diseño UX/UI. Asimismo, se brindarán las capacitaciones de nivel avanzado en Data Science y Desarrollo Web Frontend, recibiendo al finalizar certificados que les permitirán contar con nuevas herramientas que potenciarán su futuro laboral.

El Municipio continúa generando acuerdos con el objetivo de acercar oportunidades de formación y de inclusión digital para convertir a Río Grande en una Ciudad Tecnológica y del Conocimiento.

