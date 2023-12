TVET en el Clausura, Amistad y AEP en el Oficial

TVET -que en la única semifinal venció por 2-0 a Deportivo Frías- superó por 3-1 a Metalúrgico, en la final masculina del Campeonato Clausura 2023 de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG).

RIO GRANDE.- En Ushuaia, entretanto, se definieron los títulos del Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF): en masculino, Amistad-Universitario (RG) 3-2 (en semis, a AEP y Amistad “B”); y en femenino (donde Uni se dio de baja), Asociación del Empleado Público (AEP)-Amistad 3-2 (en semis, a Tigre y Galicia; por el 3° puesto Galicia ganó 3-2). OFICIAL. Los planteles de Amistad y Universitario animaron la final masculina, en el Cochocho.

Este fin de semana proseguirá el Clausura: hoy, en Marka, 16:00 ADeFu-CDM (F-14, semifinal); y en F-13, Metalúrgico vs. Casa del Deporte (16:00) y CDM (17:00). El domingo se jugarán las finales.

Y también concluirá el Oficial: hoy habrá campeones en femenino (Sub 12/13/14), en Tolhuin; y en la A-2, en ambas ramas, en Ushuaia. Mañana será el turno de las Sub 14, en el gimnasio del Polivalente (ex Escuela N° 21), en Río Grande. Y el domingo, en La Cantera (Ushuaia), habrá encuentros decisivos en masculino (Sub 16/18/21) y femenino (Sub 18/21).

Una semana más tarde (sábado 16 y domingo 17), Universitario organizará un Mixto Libre.

La final

TVET (Ponce y Verón 7) se despegó en el 1° (13-7), el local pasó al frente 17-16 y 23-22, lo igualó en 24 con un tanto de Ellena (uno de sus líberos), y el campeón lo cerró por intermedio de sus dos goleadores (26-24). Metalúrgico estuvo adelante durante un par de puntos en el 2°, igualó en 19 y falló tras el 25-24 (bloqueo de Gómez a Molini), cerrándolo Verón (28-26), con un ace.

El dueño de casa picó en punta en el 3° (5-2), con las anotaciones de Calderón (7) y Vejar (5); quedó abajo (9-11), y extendió el duelo con un ataque de Concha (25-18). En el 4°, los de la UOM aguantaron hasta el 6-6, después no se pudieron acercar a menos de 2 puntos, y Cárdenas selló finalmente la victoria (25-20), a las 0:50 del lunes 4.

CAMPEONATO CLAUSURA 2023 AVRG

Z Partido Resultado

A Dep.Frías-Est.Austral 2-0 (25-15/25-13)

A Metalúrgico-Est.Austral 2-0 (25-14/25-17)

A Metalúrgico-Olympo 2-0 (25-16/25-19)

A Deport.Frías-Olympo 2-1 (22-25/25-14/19-17)

A Olympo-Est.Austral 2-0 (25-15/25-17)

A Metalúrgico.-Dep.Frías 2-1 (21-25/25-16/15-6)

B Universitario-Est.Vóley 2-0 (25-14/25-11)

B TVET-Universitario 2-1 (25-21/19-25/16-14)

B TVET-Estrella Vóley 2-0 (25-9/25-15)

Sf TVET-Frías 2-0 (25-18/25-21)

F TVET-Metalúrgico 3-1 (26-24(28-26/18-25/25-20)

Nota: Universitario desistió de jugar la semifinal ante Metalúrgico (Deportivo Frías quedó 3°).

CAMPEONATO OFICIAL FVF

Viernes 8 (Colegio Trejo Noel/Tolhuin): Femenino: Sub 12: 17:00 Estrella Vóley-Tigre (Final). Sub 13: 10:00 Universitario-Tigre y 11:30 Estrella Vóley-AEP “B” (semifinales); 18:30 Final. Sub 14: 13:00 AEP-Estrella Vóley y 15:00 Universitario-Tigre (semifinales); 20:00 Final. (La Cantera/Ushuaia): A-2: Femenino: 11:00 Aliadas-Isótopas (5°); 12:30 101-Kippá (3°); 17:00 CAEF-Fundación Espera por la Vida (1°). Masculino: 14:00 Oshovia-Club de Amigos (5°); 15:30 Preselección TdF-Imago (3°); 18:30 101-La Scaloneta (1°). Extra: 20:00 AEP-Imago (M-18); 22:00 Galicia-Imago (M-21).

Sábado 9 (Polivalente/RG): F-16: 10:00 Universitario-AEP “B”, 12:00 Tigre-Estrella Vóley (semifinales); 15:00 3° puesto; 17:00 final. (La Cantera/Ushuaia): F-18: 9:30 AEP-Galicia (semifinal); F-21: 11:00 AEP-Amistad (semifinal).

Domingo 10 (Ushuaia/La Cantera): F-18: 10:00 Amistad-Universitario (semifinal); 16:00 final. F-21: 12:00 Universitario-Galicia (semifinal); 18:00 final. M-16: 14:00 Galicia-AEP (final). M-18: 20:00 Galicia vs. AEP/Imago (final). M-21: 22:00 AEP vs. Galicia/Imago (final).

TVET 3 – 1 METALURGICO

N°/Jugador A S B T +/- N°/Jugador A S B T +/-

2.Ignacio Cilla 1 2 0 3 +2 9.David Ortiz 1 3 0 4 +1

7.Guillermo Molini (c) 6 0 0 6 -1 4.Federico Ponce 5 2 0 7 -3

10.Alejandro Vouillez 4 1 0 5 -1 6.D.Gómez 5 0 1 6 +2

6.José Barbosa 0 1 0 1 0 2.Silva 3 0 2 5 +1

11.Braian Ponce 19 0 1 20 +9 10.Ezequiel Vázquez 3 2 1 6 +3

8.Darío Verón 18 3 0 21 +14 5.Santi.Calderón (c) 18 2 0 20 +11

9.Bruno Cárdenas 4 0 0 4 0 8.Tomás Vejar 6 0 1 7 +3

3.Tadeo Concha 1 0 1 2 -1

E: Cintia Urán 52 7 1 60 +22 E: David Ortiz 43 9 6 58 +16

También jugaron: 14.Juan Pablo Sosa (T); 7.Ignacio Gutiérrez (M). Líberos: 0.Abel Navarro (-1) (T); 13.Ellena (1/0), 1.Iglesias (-1) (M). No ingresaron: 11.Velázquez, 12.Maldonado, 14.Astudillo (M). Parciales: 1° set: TVET 26-24 (5-3/10-7/15-12/20-19/24-23), en 23’. 2° set: TVET 28-26 (5-1/9-10/15-12/20-19/24-23), en 24’. 3° set: Metalúrgico 25-18 (5-2/9-10/15-12/20-16), en 20’. 4° set: TVET 25-20 (5-4/10-7/15-10/20-12), en 22’. Puntos: por errores del rival: TVET 37, Metalúrgico 37; total: TVET 97, Metalúrgico 95. Duración: 1h41m. Ataques (por zona 2/3/4/zaguero): TVET 52 (11/9/31/1), Metalúrgico 43 (10/9/22/2). Motivo: Campeonato Clausura 2023 AVRG (mayores masculino, final). Arbitros: Edgardo Zayas (1°)/Guillermo González (2°). Gimnasio: UOM (03/12). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), T (total), +/- (positivos – negativos).