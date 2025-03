Trump y Zelenski cancelaron firma de acuerdo sobre minerales tras disputa en la Casa Blanca

La conferencia de prensa programada en la Casa Blanca en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, iban a firmar un acuerdo sobre minerales fue cancelada, luego de una tensa discusión entre los dos líderes dentro de la Oficina Oval.

WASHINTONG (Xinhua/NA).- Lo que debió haber sido una rueda de prensa normal antes de la reunión bilateral de alto perfil entre Trump y Zelenski se convirtió en un estallido de fuegos artificiales transmitido por televisión que nadie esperaba. Todo comenzó con una interrupción del vicepresidente estadounidense JD Vance, quien estaba presente en la sala y exigió al líder ucraniano agradecer los esfuerzos de Trump por sacar a su país del conflicto de tres años con Rusia.

«Debería agradecer al presidente por su intento de poner fin a este conflicto«, dijo Vance a Zelenski durante la confrontación pública sin precedentes, en la que los tres, Trump y Vance contra Zelenski, se arrebataron la palabra en repetidas ocasiones.

El ucraniano le reprochó a Vance y comentó que Estados Unidos sentirá «en el futuro» el problema generado por el conflicto, a lo que Trump respondió que Zelenski «no estaba en posición de dictar lo que vamos a sentir», dado que «permitió» que estuviera «en una muy mala posición».

«No tienes las cartas justo ahora. Con nosotros empiezas a tener las cartas», dijo Trump, mientras se escuchaba que Zelenski, cuya voz apenas se oía ante los gritos de Trump, decía que no estaba jugando a las cartas.

«Estás apostando con la vida de millones de personas. Estás apostando con la Tercera Guerra Mundial. Realmente estás apostando con la Tercera Guerra Mundial. Y lo que estás haciendo es una falta de respeto para el país, para este país», añadió Trump.

Después de la caótica confrontación en la Oficina Oval, Trump publicó en Truth Social la declaración: «He determinado que el presidente Zelenski no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. No quiero una ventaja, sino la paz. Le faltó el respeto a Estados Unidos en su preciada Oficina Oval. Puede regresar cuando esté listo para la paz».

Por su parte, Zelenski recurrió a la red social X y publicó «Gracias Estados Unidos, gracias por su apoyo, gracias por esta visita. Gracias (Presidente Trump), Congreso y pueblo estadounidense. Ucrania necesita una paz justa y duradera, y eso es exactamente por lo que estamos trabajando».

CRÉDITO IMAGEN PORTADA: Máxima tensión entre Trump y Zelenski ante los medios: «Está jugando con la Tercera Guerra Mundial» | Foto: EFE