Trump quiere que las compañías fabriquen en EE.UU., pero Apple muda su producción a India

Apple espera ensamblar los iPhones que irán al mercado de EE.UU. en India, hacia finales de 2026.

El vicepresidente JD Vance visitó India y un nuevo informe dice que Apple espera mudar la producción de todos los iPhones que se venderán en EE.UU. en ese país hacia finales de 2026. Es una movida en respuesta a la guerra comercial global del presidente Trump, ya que China tendrá los aranceles más altos, de más de 100%, en lo que exporte a EE.UU. Sin embargo, el presidente ha hecho una excepción para los smartphones, y los sujeta por ahora a aranceles de 20%.

India está sujeta a aranceles “recíprocos” de 26%, aunque se han pausado temporalmente mientras el gobierno negocia acuerdos comerciales.

Según el Financial Times, el objetivo de fabricación de 60 millones de smartphones en ese país requeriría que Apple duplicara su producción en los próximos dos años. La compañía ya empezó a construir iPhones in India en 2017 para diversificar su cadena de provisión, en especial tras las cuarentenas en fábricas de China debido al COVID. Comenzó en India con los modelos más básicos, sin embargo, en tanto que China ha permanecido como productor central en el negocio de Apple, que ha invertido enormemente en el país para construir una línea de producción de nivel mundial. El año pasado se fabricaron en India sólo una quinta parte de los iPhones vendidos en el mundo.

Armar no es fabricar

Hay que recordar un detalle: Apple muda la producción a India, pero no la fabricación de los componentes. “El ensamblado del iPhone es el último paso en el proceso de producción, donde se utilizan cientos de componentes para los que Apple sigue dependiendo de proveedores chinos”. Es decir que las partes provendrán de China y Taiwán y luego en India se armarán como LEGOs. Parece que el “ejército de millones de seres humanos poniendo tornillitos en iPhones”, no estará en EE.UU., como querría el Secretario de Comercio Howard Lutnick.

Tim Cook ha dicho en entrevistas anteriores que la fabricación en China no es solo por los costos más bajos sino también a la enorme capacidad de fabricación de ese país. Pero a medida que los salarios de los chinos aumentaron, ha habido compañías que se mudaron para fabricar en lugares como Vietnam. Sin embargo la cadena de provisión también está anclada en China, incluyendo aspectos desde los almacenes, el empaquetado, las partes como los aislantes y protectores, y hasta los metales raros.

Si se mantienen los aranceles para India, los iPhones serán más caros y los estadounidenses no se verán beneficiados. La Aduana informa que los ingresos de aranceles de las políticas del presidente Trump no han aumentado lo que se esperaba. Las compañías grandes como Apple tal vez estén dispuestas a mudarse de China, pero la instalación de fábricas en EE.UU. sigue siendo un sueño que llevará años para concretarse. Los productos fabricados en EE.UU. no serían competitivos frente a las alternativas de fabricación en el extranjero, a menores costos.

EE.UU. se destaca en aspectos como los servicios, como el diseño de chipsets y plataformas de redes sociales, dejando el trabajo duro de la fabricación a otros países más aptos en esas funciones. Un iPhone importado de India representa dinero estadounidense que llega a India, que a su vez entrega un producto, lo que no implica que EE.UU. esté perdiendo.

Sí, hay lugar para mejoras. La economía de EE.UU. funciona sobre la base de trabajo barato en el exterior, y tal vez hay productos clave como los chips de computación que deberían fabricarse en EE.UU. Apple se ha comprometido a invertir U$ 500 mil millones en fabricaciones en EE.UU. aunque la mayor parte se destinará a construir servidores y centros de datos. Hoy no es posible fabricar iPhones en EE.UU., y si eso se lograra, quizá la fabricación dependería en gran parte de la automatización. Eso no representaría tantos puestos de trabajo. De todos modos, a los estadounidenses no les interesan los trabajos manuales – no se ve que los desempleados formen filas para conseguir empleos en las granjas, por ejemplo.