Trump no deportará al príncipe Harry: «Ya tiene bastantes problemas con su esposa»

Desde 2023 la fundación conservadora Heritage pide que se haga pública la solicitud de visado del duque de Sussex para comprobar si mintió sobre el consumo de drogas, lo que podría poner en peligro su estadía en Estados Unidos.

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó que no deportará al Príncipe Harry al mismo tiempo que arremetió contra su esposa, Megan Markle.

Harry dejó el Reino Unido en 2020 junto a su mujer Meghan Markle, y en la actualidad vive en Montecito, California. Su situación en Norteamérica se convirtió en tema de debate cuando la agrupación conservadora Heritage Foundation demandó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que publicara los registros de inmigración del duque de Sussex.

Esa presentación se hizo luego de que el príncipe contara en sus memorias “Spare” (2023) que había consumido drogas ilegales, lo que podría perjudicar su visado.

El mandatario estadounidense conversó sobre la situación de Harry con The New York Times y sostuvo que no tomará ninguna medida contra el Príncipe: “No quiero hacer eso. Lo dejaré en paz. Ya tiene suficientes problemas con su esposa”, expresó, y agregó: «Ella es terrible».

La relación entre Trump y Meghan Markle siempre estuvo cargada de tensión. Antes de las elecciones de 2016, la esposa del Príncipe trató al republicano de “misógino” y “divisivo”. Desde ese momento, el presidente estadounidense asegura que la exactriz influye de forma negativa en la vida de Harry.