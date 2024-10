Tropas de Israel cruzaron la frontera hacia un pueblo del sureste del Líbano

Tropas israelíes cruzaron este miércoles la frontera libanesa, avanzando hacia los pueblos de Adaisseh y Maroun al-Ras, en el sur del Líbano, informó a la agencia de noticias Xinhua una fuente libanesa de seguridad.

BEIRUT (Xinhua /NA).- “El ejército israelí abrió una puerta de acero colocada en el muro de hormigón levantado sobre la línea fronteriza que separa Líbano e Israel y avanzó unos 200 metros hacia la entrada oriental de Adaisseh”, indicó esta misma fuente.

Añadió que “una fuerza de infantería israelí de unos 15 efectivos cruzó la puerta, seguida de tres tanques Merkava, mientras que varios drones israelíes estaban sobrevolando el espacio aéreo”.

Los tanques israelíes estaban estacionados en la carretera que conecta los pueblos de Kafr Kila y Adaisseh, mientras que la fuerza de infantería israelí estaba patrullando a unos 300 metros del límite oriental de Adaisseh, según la fuente.

La fuente apuntó que la fuerza israelí se retiró tras permanecer alrededor de una hora.

Además, la fuente informó que estallaron enfrentamientos entre combatientes de Hezbollah y las tropas israelíes que lograron introducirse en Maroun al-Ras.

Estos incidentes ocurrieron luego de un fuerte enfrentamiento entre las dos partes en Misgav Am en las primeras horas de este miércoles después de que una fuerza de infantería israelí de unos 40 miembros lograra cruzar la valla fronteriza de alambre de púas desde el asentamiento de Misgav Am, con el fin de infiltrarse en el extremo oriental de Adaisseh.

También este miércoles, el encargado de medios de Hezbollah, Mohammad Afif, dijo que “la Resistencia Islámica sigue siendo fuerte y que sus capacidades y sistema de comando y control siguen siendo funcionales”.

En sus declaraciones ante periodistas que recorrieron el suburbio de Dahieh, en el sur de Beirut, Afif indicó que los combates entre miembros de Hezbollah y el ejército israelí en Misgav Am, Maroun al-Ras y Adaisseh “sólo son el comienzo”, y subrayó que un número “enorme” de israelíes murió en enfrentamientos fronterizos.

Afif desmintió las afirmaciones israelíes sobre la presencia de armamento en los edificios atacados en Dahieh, y acusó a Israel de efectuar una destrucción continua y sistemática de edificaciones en los suburbios del sur de Beirut con la intención de incitar la resistencia del pueblo contra Hezbollah.

Las confrontaciones entre Hezbollah e Israel se intensificaron drásticamente después de que el segundo anunciara a mediados de septiembre un cambio en el enfoque militar de la Franja de Gaza al frente norteño.

Esto recrudeció los enfrentamientos entre Israel y el grupo Hezbollah, que empezaron el 8 de octubre de 2023, cuando esta fuerza comenzó a disparar cohetes contra Israel en solidaridad con Hamas en Gaza, lo que provocó el fuego de artillería y ataques aéreos israelíes de represalia en el sur del Líbano.