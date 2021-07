Tras golear, dos amistosos

Compartí en tus redes!

River confirmó que disputará dos nuevos amistosos en Orlando, luego de golear por 8 a 0 a Palm Beach Stars, en medio de la pretemporada que lleva adelante el plantel “Millonario” en Estados Unidos.

BUENOS AIRES (NA).- El primer encuentro será hoy, a las 20:00, ante Florida Soldiers, un equipo del ascenso estadounidense que fue fundado en 2018. El segundo será pasado mañana, en el mismo horario, frente a The Villages SC, de la cuarta división de aquel país.

De esta manera, el entrenador Marcelo Gallardo tendrá los tres cotejos que había solicitado. El once que dispuso Gallardo estuvo conformado por Enrique Bologna; Milton Casco, Paulo Díaz, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Enzo Fernández, Enzo Pérez, Agustín Palavecino; José Paradela; Matías Suárez y Agustín Fontana.

En el segundo tiempo ingresaron Germán Lux, Bruno Zuculini, Jonatan Maidana, Jorge Carrascal, Benjamín Rollheiser, Federico Girotti y Alex Vigo por Bologna, Pérez, Pinola, Suárez, Fontana, Casco y Paradela.

Los goles fueron obras de Fontana, Suárez (2), Paradela (2), Carrascal (2) y Palavecino.

“Cuando llegué a River supe que iba a tener pocos minutos, tuve ansiedad. Me presiono y a veces me juega en contra, tengo que mejorar en eso”, señaló Fontana en declaraciones radiales. “Me decían que no desaprovechara la oportunidad que me dirija el mejor entrenador y fue así, cuando estás acá te das cuenta porque es el mejor entrenador que hay, cómo trabaja, cómo se entrena, cómo te habla”.

“En River atacamos y defendemos todos y eso me va a ayudar. Por ahí no hago un gol pero ayudo de otra manera, aunque soy delantero y entreno para hacer goles”, concluyó.