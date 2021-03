Trabajadores del Hospital de Río Grande, en pie de guerra

COMPARTIR

















Ruidosa protesta en la puerta del Hospital Regional Río Grande. Trabajadores de distintos sectores se congregaron para pedir mejoras salariales y mejoras en las condiciones laborales. Pidieron la renuncia de la secretaria General de Atsa, Claudia Etchepare y manifestaron que el Gobierno, los ningunea.

RIO GRANDE.- Trabajadores del Hospital Regional Río Grande llevaron adelante una protesta en la puerta del nosocomio. Los manifestantes piden mejoras salariales y mejoras en las condiciones laborales. Entre otras cosas, indicaron que el gremio de Atsa los dejó afuera de toda negociación y que el sueldo no les alcanza.

En el lugar hubo ruido de bombos y redoblantes con manifestantes que mostraban carteles que indicaban el pedido de renuncia de la secretaria General de Atsa, Claudia Etchepare. También hubo otros carteles que indicaban que “los trabajadores no podemos vivir con 50 mil pesos”.

Además, se quejaron por una serie de promesas que el Gobierno no cumplió por lo que se siente discriminados. “Para el Gobierno sólo somos esenciales cuando se trata de trabajar pero a la hora de reconocer los derechos de los trabajadores, la gestión de Melella nos ningunea”, señaló otro de los manifestantes.

Al respecto, Daniel Torres quien es trabajador del Hospital Regional Río Grande, indicó que “en primera medida no nos sentimos representados por un sindicato que nos ha dejado afuera de toda negociación”. Entendió que lo que se busca desde el sindicato de Atsa es dividir a los sectores profesionales de los técnicos y los no profesionales”. En tanto agregó que respecto del aumento que se logró para los trabajadores “ha sido bastante poco y en promedio, los no profesionales estamos cobrando 50 mil pesos de bolsillo”.

Los trabajadores del Hospital indicaron que la protesta también responde a la intención de pedir la renuncia de la secretaria General de Atsa, Claudia Etchepare “por muchas cosas ya que nos entregó con el Gobierno anterior y ahora está a punto de entregarnos nuevamente y todo en detrimento del trabajador, todo esto independientemente de las elecciones que se llevaron adelante en el sindicato que fueron turbias”. Sobre este punto, el trabajador se quejó de que no se ponen fechas para la presentación de las listas “y no podemos acceder al estatuto para conocer detalles de lo que se indica”.

Torres se explicó que “son muchos los trabajadores que piensan lo mismo y que son varios años que soportan este manoseo de parte del gremio y del Gobierno de Melella”.

EL manifestante adelantó que continuarán con las protestas, por un lado “para recuperar el sindicato que es de los trabajadores” y por el otro “para recuperar el sueldo” hasta lograr un sueldo digno.