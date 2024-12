Torneo Internacional de Futsal Femenino “Copa Anita Águila”

Comenzó el Torneo Internacional de Futsal organizado por el C.D Sporteam y financiado por el Gobierno Regional “Copa Anita Águila”.

CHILE.- El torneo contará con la presencia de clubes de Punta Arenas, Puerto Natales, Río Grande, Comodoro Rivadavia, Rio Gallegos, Rio Turbio y con el actual Campeón Nacional de la disciplina y representante chileno en la última Copa Libertadores, el Club Universidad de Chile, quienes fueron recibidos en el Gore Magallanes.

Al respecto, la Gobernadora Regional (S), Hina Carabantes, expresó que “es un placer recibir a la Universidad de Chile en Magallanes. Este campeonato es apoyado por el Gobierno Regional porque nos interesa la promoción del deporte y que las jugadoras de la región puedan adquirir mayor roce”.

Por su parte, María José Jaqueih, capitana de Universidad de Chile, señaló que “siempre es muy grato poder viajar, tener nuevas experiencias y conocer nuevas jugadoras. Estamos muy agradecidas como equipo por la invitación, es una muy linda instancia”.

En la misma línea, Alan Cares, Presidente del C.D Sporteam y organizador del torneo, comentó que “son 23 equipos en las categorías sub 12, sub 14, sub 16 y adulta y se realiza en homenaje a Anita Águila. Habrán más de 300 jugadoras e invitamos a toda la comunidad a asistir”.

Cabe destacar que, durante el torneo, estará presente parte del cuerpo técnico de la Selección de Futsal de Chile, quienes se encuentran en la región buscando nuevos talentos para el combinado nacional.

“Venimos a participar del torneo y conocer a diferentes deportistas de la región. En los últimos procesos de la selección, tanto sub 20 como adultos, hemos tenido jugadoras magallánicas y esperamos ver a nuevas deportistas que puedan sumarse a estos procesos” dijo Gianluca Freddi, director técnico de la Selección Chilena de Futsal.

La Copa “Anita Águila” comienza este viernes a partir de las 15:00 en el gimnasio de la Confederación y culmina el domingo a las 19:00. El costo de la entrada tendrá un valor de mil pesos.

https://elmagallanico.com/2024/12/hoy-comienza-el-torneo-internacional-de-futsal-femenino-copa-anita-aguila