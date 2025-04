Tolhuin y su compromiso inquebrantable con la causa Malvinas y la soberanía

El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, reafirmó el compromiso de la ciudad y de la gestión municipal con la causa Malvinas y destacó que el reclamo de soberanía sobre las Islas no sólo sigue vigente, sino que debe trascender generaciones. “Las Malvinas son la causa del pueblo, la memoria de nuestros combatientes, la historia de nuestra patria; las Malvinas son la lucha soberana que nunca va a claudicar”, sostuvo

TOLHUIN.- Desde el Municipio de Tolhuin, la malvinización se asume como una política de Estado, con acciones concretas que buscan mantener vivo el reclamo. En ese marco, se han impulsado numerosas actividades conmemorativas y educativas, entre ellas la muestra “Malvinas para las Infancias”, que tiene como objetivo acercar la historia a los más chicos y transmitir el legado de nuestros héroes de una manera accesible y significativa.

Harrington destacó que el respeto hacia los excombatientes es un pilar fundamental en este camino. “En Tolhuin recibimos con orgullo a quienes participaron de la gesta de 1982 y a quienes, desde distintos espacios, siguen luchando por mantener viva la memoria. Nos toca acompañarlos, sostener su legado y fortalecer la construcción de identidad malvinera en nuestra comunidad”, expresó.

Sin embargo, el compromiso con la soberanía no se agota en las palabras ni en los actos conmemorativos, sino que debe traducirse en acciones concretas. En este sentido, el intendente remarcó que la gestión municipal ha tomado medidas firmes ante la presencia del radar inglés en territorio fueguino y tolhuinense. «Defender la soberanía significa actuar cuando detectamos amenazas a nuestro territorio. Por eso, desde el Municipio hemos tomado y tomaremos todas las medidas que estén a nuestro alcance para exigir que se retire», afirmó.

Como parte de estas decisiones, el Municipio de Tolhuin a través de la Secretaría de Legal y Técnica, sancionó a la empresa responsable con pena de multa y la sanción accesoria de demolición de la construcción en el predio donde se encuentra instalado el radar. A pesar de los intentos de la compañía de frenar estas medidas, Harrington fue categórico en sostener que la gestión municipal continuará el camino legal correspondiente. “Hemos dado instrucciones para avanzar en la ejecución judicial de las multas impuestas a esta empresa. No vamos a ceder ante presiones ni a permitir que intereses extranjeros vulneren nuestra soberanía en suelo fueguino”, subrayó.

El intendente Harrington dejó en claro que la lucha por la soberanía no es solo una consigna, sino una responsabilidad que debe asumirse con determinación. “Para el pleno ejercicio de soberanía en territorio argentino y fueguino, hay que decirle al mundo que, a 43 años de la gesta del Atlántico Sur, desde Tolhuin seguiremos haciendo el justo reclamo hasta que nuestra bandera vuelva a flamear en suelo malvinense”, afirmó.