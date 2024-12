¡Todo listo para el 37° Seven del Fin del Mundo!

En el marco del Seven del Fin del Mundo, que se disputará los días 13 y 14 de diciembre con figuras del rugby de todo el país, también se realizará en Ushuaia la semana del rugby, una iniciativa que busca promover el deporte a nivel educativo, formativo y académico.

USHUAIA.- El Seven del Fin del Mundo, declarado de interés municipal y provincial, tiene una larga tradición en Ushuaia: se realiza desde hace 37 años y varios jugadores argentinos de renombre que han vestido la camiseta de Los Pumas lo han disputado. Entre ellos: Marcelo Loffreda, Eliseo Branca, Agustín Pichot, Gastón Revol, Horacio Agulla y Santiago Gómez Cora, actual entrenador de Los Pumas 7´s.

El campeón defensor es el conjunto local Ushuaia Rugby Club, que tiene seis títulos en el historial y será desafiado por Rugby Beat 7s, un equipo de estrellas invitado que contará en su plantel con Axel Zapata, que viene de jugar el Súper Rugby Américas con Yacaré XV y con varios jugadores destacados de la URBA.

La semana del rugby tendrá lugar del 10 al 12 de diciembre en la Casa del Deporte y la Universidad de Tierra del Fuego, que recibirá a disertantes en distintas jornadas.

El martes 10 de diciembre habrá un panel de “prevención de la violencia en el deporte”, en el que estarán la Lic. Anabella, el Prof. Cristian Binderup, la jugadora de las Yaguaretés Malena Díaz y el Lic. Lautaro Escobar.

También habrá una charla llamada “motivación y entusiasmo por las prácticas del rugby”, a cargo de Juan Casajus y un taller llamado “prácticas en la evolución del contacto en el rugby”.

El miércoles 11 de diciembre se tocará el tema “pedagogía del deporte: nuevos aportes y enfoques” y también se disertará sobre los “protocolos de conmoción en el juego”.

Para finalizar, el jueves 12 de diciembre habrá una charla de liderazgo deportivo a cargo de Francisco Mazzeo y una conferencia de prensa donde se presentará la 37° edición del Seven del Fin del Mundo.

Gastón Revol: “El Seven del Fin del Mundo me trae muy lindos recuerdos”

Gastón Revol, exjugador de Los Pumas 7s que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ha sido un asiduo concurrente al Seven del Fin del Mundo en los últimos años y deja su visión sobre lo que representa este torneo para él.

“A mí el Seven del Fin del Mundo me trae muy lindos recuerdos de las veces que estuve allá, algunas veces como jugador y otras como entrenador. Es un torneo tradicional, es muy lindo participar en él, para toda la gente la zona es un evento muy importante; ojalá que se siga desarrollando y siempre de la mejor manera. Un lugar inhóspito de la Argentina y del mundo que se puede practicar este deporte tan lindo como es el seven, ojalá que esta próxima edición sea con muchos éxitos”.

Y agregó: “Ushuaia es muy linda, a mí en lo personal me encanta porque disfruto del clima frío, tuve la oportunidad de hacer algunas excursiones, navegar en el catamarán por el canal Beagle, que es muy lindo; fuimos a visitar la prisión del Petiso Orejudo, algún glaciar también: la ciudad es muy linda, la recontra recomiendo”.

CRONOGRAMA OFICIAL 37° EDICIÓN SEVEN DEL FIN DEL MUNDO

Martes 10/12: (Casa del Deporte)

18:00- Apertura de la Semana del Rugby con la conducción de Pablo Alonso y primera disertación, Prevención de la violencia en el Deporte (Lic. Anabela Percara, Prof. Cristian Benderup y Lic. Lautaro Escobar de la UNTDF, con la presencia de la Yaguareté Malena Díaz).

19:00- Motivación y entusiasmo por las prácticas del rugby (Prof. Juan Casajus).

20:00- Prácticas en la evolución del contacto en el rugby (Prof. Juan Casajus y jugadores de Urba).

Miércoles 11/12: (Casa del Deporte)

18:00- Pedagogías del deporte, nuevos aportes y enfoques. (Prof. Juan Casajus, jugadores Urba y Malena Díaz, Yaguareté).

19:00- Adelantate a la Jugada, Protocolos de conmoción en el juego. (Dr. Eric Manrique, Dr. Germán Thomson y Juan Poro López, árbitro de la Unión Cordobesa de Rugby).

Jueves 12/12: (Universidad Nacional de Tierra del Fuego)

18:00- Liderazgo en el Deporte (Mg. Francisco Mazzeo, UNTDF).

19:00- Conferencia de Prensa 37 Edición Seven del Fin del Mundo (Juan Casajus; Gonzalo Camacho, ex Puma; Juan Poro López, árbitro; Felipe Rodríguez, Rugbeat, y Malena Díaz, Yaguareté.

20:00- Presentación autoridades y sponsor.

20:45- Presentación árbitros del torneo, Mesa Fiscalizadora y fixture.

Viernes 13/12 (Ushuaia Rugby Club)

12:00- Torneo Juvenil Maneco Sánchez.

14:30- Acto de apertura Seven del Fin del Mundo.

15:00- Inicio primera jornada deportiva.

20:40- Final primera jornada deportiva.

Sábado 14/12 (Ushuaia Rugby Club)

12:00- Inicia segunda jornada deportiva

18:00- Finales de la 37 edición del Seven del Fin del Mundo.

19:30- Entrega de premios.

23:30- Tercer Tiempo y Fiesta de cierre del Seven en el Náutico.