Tierra del Fuego, potencia del hockey pista

Tierra del Fuego concretó una enorme labor en el Campeonato Argentino de Selecciones Menores de Hockey Pista disputado hace algunos días, cosechando un título y tres subcampeonatos. La Sub 14 Damas fue la más destacada, superando en los shoot-out a Santacruceña para adjudicarse el título nacional. Las otras tres categorías fueron subcampeonas. Además viajaron dos elencos alternativos en las chicas.

COMODORO.- El palo y la bocha siempre se destacan por sus rendimientos cuando hablamos de Tierra del Fuego en campeonatos nacionales. A la espera de lo que sucederá en febrero con la Selección Argentina en la Copa del Mundo masculina, el semillero sigue soñando con vestir la celeste y blanca.

Recientemente, en el Argentino de Menores desarrollado en Comodoro, hubo alegrías por doquier y disfrute con más de 60 partidos disputados en cuatro días para las categorías Sub 14 y Sub 16, tanto en damas como caballeros.

La Federación de Tierra del Fuego viajó con dos equipos en cada torneo de las chicas y uno en cada uno de los varones, logrando resultados muy positivos para el desarrollo que planifica el deporte en la provincia para los años venideros.

Fernando Obregón, Maca Salgado, Fabián Pérez y Darío Capristo fueron los entrenadores de cada uno de los seleccionados, acompañados por Ale Castilla, Mati Gamarra, Nahuel Zeballes, Nicolás Encina y Mariana Pratto.

La Sub 14 comenzó con goleada 7-1 ante Austral, luego repitió con un 5-2 ante Bariloche y en el tercer duelo batió 7-1 a TDF B. Empató 4-4 con Santa Cruz A y cayó con Santa Cruz B por 5-6 metiéndose en la definición ante el mismo rival, que tenía a la goleadora Gorjon como gran figura.

Más allá de un inicio complicado (0-2 abajo), las fueguinas no bajaron los brazos y consiguieron revertirlo a 3-2, pero en la última desde el córner corto las santacruceñas mandaron la definición a los penales australianos.

Allí la riograndense Tiziana Pastori se convirtió en héroe marcando el único tanto y dándole la corona a Tierra del Fuego. TDF B, en tanto, finalizó en el sexto puesto.

El entrenador de las campeonas de Sub 14, Fernando Obregón, dejó sus sensaciones en exclusiva tras la conquista: “El torneo fue una experiencia inolvidable. Desde el primer partido, el equipo dejó en claro que estaba listo para dar pelea. Es fruto de meses de trabajo. Las jugadoras no solo demostraron su talento, sino también su corazón, su capacidad para adaptarse y superar cualquier desafío. Este título no solo es una medalla, es el reflejo del esfuerzo, el compromiso y el amor por este deporte”, declaró.

Por su parte, también las otras selecciones fueguinas llegaron a las finales, aunque se quedaron en la puerta de la consagración.

Los pibes de la Sub 14 debutaron cayendo 9-3 con Santacruceña B, le ganaron 6-4 a Santacruceña A y golearon 19-0 a Santa Cruz Norte, antes de meterse en la final con un claro 6-1 a Bariloche. Ya en la definición, Santacruceña B volvió a dejarlos con la espina en un ajustadísimo y emocionante 10-8.

En la Sub 16, los varones también se colgaron la de plata. Vencieron 6-4 a Bariloche, cayeron 10-2 con Santacruceña y doblegaron a Santa Cruz Norte (8-3). Ya en semis, volvieron a ganarle a Bariloche, en esta oportunidad, por 6-0, pero en la final fue Santacruceña el que se quedó con la gloria en un 7-3 definitivo.

Por último, en la Sub 16 Damas, TDF también presentó dos equipos. El principal llegó a la final donde tropezó con Bariloche en un épico 3-2 que casi tuvo una remontada de las fueguinas, después de arrancar 0-3 abajo. El subcampeonato se completó con el cuarto lugar de TDF B.

Otra experiencia para atesorar, que deja mucho para seguir creciendo. ¡Vamos fuego!