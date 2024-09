Tensión en la Embajada Argentina en Caracas

La Embajada argentina en Caracas se convirtió anoche en un foco de extrema tensión con fuerte presencia policial y agentes “encapuchados”, según testimonios de los seis refugiados en esa delegación, todos ellos cercanos a la líder opositora María Corina Machado.

BUENOS AIRES (NA).- Los dirigentes asilados compartieron en redes sociales videos que muestran a un grupo numeroso de agentes patrullando la zona, mientras la sede diplomática estaba sin suministro eléctrico, mientras aseguran que les cortaron el suministro de energía eléctrica en la sede diplomática.

El gobierno de Nicolás Maduro le quitó la autorización a Brasil para custodiar la sede diplomática de la Argentina en Caracas y ahora las autoridades nacionales temen por la suerte que puedan correr los dirigentes que se encuentran refugiados allí.

Magalli Meda, quien fuera la jefa de campaña para las presidenciales, expresó en la red social X: “6:30 am. En la Embajada de Argentina en Venezuela custodiada por Brasil, estamos con la electricidad cortada y con los accesos a la sede tomados”.

La embajada y la residencia están sin representación argentina desde que los diplomáticos que trabajaban ahí tuvieron que dejar el país en agosto por disposición del Gobierno venezolano.

Desde entonces, Brasil se había hecho cargo de la seguridad del edificio y del cuidado de los dirigentes que responden a María Corina Machado.

Pedro Urruchurtu, coordinador internacional del partido Vente Venezuela (VV) y uno de los refugiados, denunció la situación a través de su cuenta en la red social X.

“Patrullas del SEBIN y del DAET, junto a funcionarios encapuchados y armados, rodean y asedian la Residencia de Argentina en Caracas”, señaló Urruchurtu.

El dirigente, además, sostuvo que “Brasil sigue representando los intereses de Argentina”, ante versiones que señalaban que el gobierno de Maduro se aprestaba a quitarle al vecino país la custodia de la sede diplomática.

“Si Venezuela quiere revocar su autorización, tiene que esperar a que se defina un país sustituto. Mientras tanto, seguimos asumiendo esa responsabilidad”, replicó el político en X al hacerse eco de una declaración de la Cancillería de Brasil.

Además de Urruchurtu y Meda, permanecían en el lugar Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de VV; Omar González, ex diputado; Humberto Villalobos, coordinador electoral del Comando de Campaña de VV, y el ex ministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el principal bloque opositor.

Los seis opositores se refugiaron luego de que la Fiscalía de la dictadura los acusara de varios delitos, como conspiración y traición a la patria, entre otros.



CRÉDITO FOTO PORTADA: Vehículos circulan frente a la Embajada de Argentina en Venezuela, en el municipio Baruta del estado Miranda, Venezuela. El Gobierno de Brasil asumió la representación diplomática de Argentina en Venezuela, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. (Xinhua/Marcos Salgado)