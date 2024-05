Así lo manifestó el gobernador Gustavo Melella, en el marco del acto central conmemorativo del 214° aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, que se llevó a cabo en la Casa del Deporte de Ushuaia, luego del tradicional tedeum en la capilla Sagrada Familia de la capital fueguina.

USHUAIA.- Acerca de la conmemoración de esta fecha patria, el Gobernador retomó el mensaje emitido por el párroco durante el tedeum, que consideró “central”, y expresó: “Tenemos que recuperar los sueños de esa patria grande, esos sueños que nos están quitando, que vamos perdiendo como población”.

“Tenemos un pueblo hermoso, una Nación maravillosa”, dijo, y recalcó que “tenemos que recuperar ese espíritu revolucionario del 25 de mayo, donde ponemos los sueños bien altos, porque no puede haber patria con crecimiento de la pobreza, como está pasando hoy; no puede haber patria con crecimiento de la desocupación, como pasa hoy; no puede haber patria sin que tengamos esos sueños y esa esperanza de un buen futuro para toda la Argentina”.

“Tenemos un pueblo hermoso, una Nación maravillosa”

En esta línea, Melella indicó que “lo que veo es mucha destrucción social, más que construcción” y concluyó: “no tenemos que dejar que nos maten el sueño de la patria grande”.

Por su parte, la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, fue la encargada de hacer uso de la palabra en el acto oficial, momento en el que recordó que “claramente, en esa revolución estaba fuerza de un pueblo unido que quería algo distinto”, y sumó: “fue una revolución con una característica diferente, que puso sobre la mesa el diálogo”.

“Había dos palabras que eran muy fuertes; la libertad para independizarnos, darle fin a ese colonialismo; y la justicia, que venía agarradita de la mano para que esa revolución diera la oportunidad a los criollos de tener esa independencia de elegir su propio destino y elegir avanzar con representantes propios”, contó la funcionaria.

Finalmente, manifestó que “hoy hay que plantearnos cuáles son esos desafíos, cómo seguir creciendo como Nación, entendiendo que ese espacio que nos abrieron el 25 de mayo de 1810, con un Cabildo abierto, fue encontrándonos con el que pensaba igual y con el que pensaba distinto, pero siempre en el codo a codo, entendiendo que lo más importante, era crecer como Nación”.

Durante el acto oficial acompañaron al Gobernador funcionarios del gabinete provincial; legisladores; concejales, excombatientes de Malvinas; autoridades del Poder Judicial y de las distintas fuerzas de seguridad; así como vecinos y vecinas de la ciudad.