Tendencia: por qué cada vez más gente se anima a viajar sola

Un estudio reveló que los argentinos son los que más optan por esta modalidad por sobre otros países de latinoamérica. La mayoría coincide que el inglés es el idioma universal que es importante aprender antes de emprender la aventura al exterior.

A priori, cuando se planea un viaje siempre se piensa en hacerlo acompañado pero la realidad es que muchas veces, esos amigos tal vez no manejan el mismo presupuesto o disponibilidad en el calendario para unas buenas vacaciones.

Es por eso que cada vez más gente está optando por la opción de viajar en solitario, experiencia que más allá de los miedos lógicos que puede presentar, resulta ser un gran paso hacia el autoconocimiento. Hay viajeros que aseguran que de estar acompañados, no se animarían a conocer gente nueva o hablar con lugareños.

Para ser más exactos, la plataforma de enseñanza de inglés online Preply realizó un estudio sobre 27 países que arrojó datos reveladores: Con el 67 por ciento, Argentina se impuso en cuanto a cantidad de personas que han viajado solas alguna vez, por sobre el 62 por ciento de colombianos y el 60 por ciento de mexicanos. Las cifras hicieron que las tierras de Lionel Messi sean el único país latino en ingresar al Top 5 de países con más personas que deciden viajar sin compañía.

El primer puesto se lo quedó Turquía con un 77 por ciento y en el último lugar se ubicó Taiwan, nación en el que sólo el 41 por ciento de los encuestados prefirieron esa modalidad para vacacionar.

La encuesta evidencia que el no tener con quién, ya no es un impedimento para hacer planes. Pero es que incluso cuando el viaje se hace en compañía, hay actividades -como visitas guiadas a museos y monumentos- que dividen las aguas y los viajeros suelen realizarlas en solitario. “El 36 por ciento viaja acompañado normalmente, pero una vez en su destino realiza planes por su cuenta”, amplió una especialista de la plataforma.

Eso sí, si hay algo en lo que la mayoría de los interrogados, sin importar su nacionalidad estuvieron de acuerdo es que el idioma universal es el inglés. El 93 por ciento de encuestados a nivel global considera que saber inglés es útil de cara a viajar por el extranjero, ya sea solo o acompañado. Además de la comunicación, aprender inglés también facilita la navegación y la orientación. Muchos carteles, señales y direcciones están escritos en inglés en países de habla no inglesa, lo que permite encontrar un destino con mayor facilidad y evitar confusiones durante los viajes.

Obviamente, un tema que se repite en todos los testimonios de gente que viaja sola o que está planeando hacerlo es qué pasa si se tiene un accidente o problema de salud y nadie está ahí para ayudar. Con más razón, saber inglés para poder hacerse entender, cobra una importancia clave en caso de emergencia. Incluso si la situación no es riesgosa, conocer el idioma es ventajoso por ejemplo para regatear en los Thrift shops (locales de venta de segunda mano), que ahora están tan de moda. “It is too expensive, do you have any cheaper ones?” (“Están muy caros, tenés alguno más barato?”) es una frase que puede hacer que algo termine costando sólo una fracción de su valor original, explica Sylvia Johnson, experta en lenguaje de Preply,.

En este sentido, el 84 por ciento de encuestados elige apps y traductores online para hablar con la gente en restaurantes, locales o en la calle, mientras un 42 por ciento es más creativo y usa fotos de ejemplo para documentar su petición. Y el de los argentinos es un caso especial porque un llamativo 37 por ciento aseguró que prefiere ser auténtico y hablar en su propia lengua, con la esperanza de que alguien le entienda.

La encuesta de Preply también ha preguntado por la actividad reina de las vacaciones y la más elegida fue “salir de fiesta”. El 36 por ciento de españoles y mexicanos lo ha hecho solos alguna vez, por encima del 31 por ciento de media global, y en este caso las mujeres españolas están más acostumbradas (38 por ciento). Y justamente para aquellos que prefieren parrandear y no tener que gastar un dineral en el alojamiento, la nueva tendencia del couchsurfing es ideal.

Se trata de un tipo de viaje conseguido a través de una plataforma o sitio web que sirve de conexión entre muchos viajeros del mundo que buscan u ofrecen hospedaje (que tal como se traduce su nombre al castellano) el mismo puede ser tan sólo un sofá para dormir una o dos noches, por lo que viajar solo es una condición primordial en esta modalidad.