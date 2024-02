Taylor Swift reveló los nombres de las canciones de su nuevo álbum “The Tortured Poets Department”

La cantante estadounidense confirmó cuántos temas traerá su nueva producción próxima a estrenarse el 19 de abril.

La cantante estadounidense Taylor Swift anunció el lanzamiento de su nuevo álbum The Tortured Poets Department y horas después confirmó la cantidad y el nombre de todas las canciones del mismo.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Taylor Swift compartió una imagen que podría tratarse de la portada del álbum, en la que sobre la espalda de la cantante se puede leer “I love you, it’s ruining my life”, algo que se traduce como “Te amo, lo que está arruinando mi vida”. En la imagen, incluyó el nombre de las 17 canciones:

Fortnight, ft. Post Malone. The Tortured Poets Department. My Boy Only Breaks His Favorite Toys. Down Bad. So Long, London. But Daddy I Love Him. Fresh Out the Slammer. Florida!!!, ft. Florence and the Machine. Guilty as Sin?. Who’s Afraid of Little Old Me?. I Can Fix Him (No Really I Can). Loml. I Can Do It With a Broken Heart. The Smallest Man Who Ever Lived. The Alchemy. Clara Bow. Bonus track: The Manuscript.

The Tortured Poets Department se lanzará al público en Apple Music y Spotify el viernes 19 de abril. Este será el álbum de estudio número once de Taylor Swift, además del heredero de Midnights, el cual se lanzó el 21 de octubre de 2022, aunque vale recordar que en el medio relanzó Speak Now y 1989.