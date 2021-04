SUTEF reclama repensar la presencialidad

COMPARTIR

















Ayer el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación Fueguina, realizó una Conferencia de Prensa Virtual. Javier Mastrocolo, Secretario de Prensa del SUTEF, explicó que continúa en implementación el «Botón Rojo» para tener registro de lo que está pasando en las instituciones educativas de la Provincia.

RIO GRANDE.- Desde la organización sindical recalcaron la importancia de del trabajo están realizando el cuerpo de delegados y delegadas, así como también las y los referentes en las instituciones.

Según detalló encargado de prensa, en 13 días hábiles de presencialidad, (del 19 de marzo al 9 de abril) son 315 grupos o burbujas los que fueron aislados; 747 docentes y no docentes aislados; y 66 docentes y no docentes positivos de COVID.

“Esto nos puso en estado de alerta. En las primeras dos semanas que fueron 8 días hábiles en el mes de marzo, contabilizamos 27 casos positivos y en el mes de abril, en sólo 5 días hábiles, contabilizamos 39 casos positivos”, detalló Mastrocolo.

Desde el sindicato advirtieron que se ve un crecimiento abrupto y sin embargo la cantidad de personal aislado disminuyó en lugar de aumentar: “Ahí prendemos una alerta de ver cuáles son los parámetros con los que se está considerando cuándo se aísla, o no, a una docente o un docente”, indicó.

El secretario general, Horacio Catena agregó: “Nosotros no somos el Estado, no tenemos la posibilidad del entrecruzamiento de datos con Epidemiología o con el Ministerio de Salud y hacer una serie de cuestiones, sino que vamos viendo lo que nuestras compañeras y compañeros nos avisan”.

Catena recordó que el 13 de marzo del 2020, SUTEF había solicitado la suspensión preventiva del sistema educativo, tres días antes del 16 de marzo, cuando gobierno decidió suspender las clases presenciales.

“Para el SUTEF no son 315 burbujas aisladas nada más, ahí hay 3150 alumnos y alumnas que están aislados pero también implica a las familias; no solo son 66 compañeros y compañeras de la educación contagiados, sino que son todos los y las que nos exponemos todos los días. No queremos privilegios, como lo dijimos en otro momento, pero tiene que haber claramente una evaluación”, sostuvo el titular de SUTEF.

“Ahora vemos que quienes no se hicieron cargo de la no presencialidad el año pasado, a las y los que no llegaron a las familias de los y las alumnas de todo el país -que fue el Consejo Federal de Educación, que es el Ministro de Educación de la Nación y que son las y los ministros de cada provincia- hoy tuvieron un acuerdo de bancar la presencialidad a como dé lugar”, indicó Catena.

Y subrayó que la decisión sindical de no discutir ‘presencialidad si o no’: “Somos defensores de la presencialidad, pero de no de una presencialidad que exponga a las y los alumnos y trabajadores de la educación”, sostuvo.

Más reclamos

En lo que hace lo pedagógico, Catena compartió la preocupación ante la falta de dispositivos adecuados para la evaluación: “Nos preocupa la sordera del gobierno de la provincia y de la nación, que no han escuchado a la docencia en términos pedagógicos. Se está poniendo en marcha, después de una cuarentena como fue la del año pasado, sin ningún aporte nuestro que ya en agosto habíamos planteado un tipo de reconexión pedagógica y un modelo distinto para la revinculación. Es decir que 24 personas de todo el país deciden cómo es esa revinculación sin considerar a más de un millón y medio de trabajadores de la educación de todo el país”, opinó el docente.

“Como los últimos 4 años, sigue estando clausurada la Comisión de Educación de la Legislatura Provincial. Una Comisión que debería estar preocupada y que tendría que tener una agenda política para ver cómo se atienden los problemas que nosotros venimos denunciando”, agregó.

“En el presupuesto de la provincia no se vió reflejado la inversión en conectividad, en equipamiento para las y los pibes de nuestra provincia, sino que se soslayó lo que planteó la organización y ahora resulta que las condiciones para la presencialidad no están”, argumentó. y señaló como ejemplo lo que sucede colegios como el Técnico Provincial, que se encuentra con la planta baja suspendida por falta de insumos de sanitización, el Colegio Técnico de Río Grande, y el faltante de viandas y comedores en las Escuelas: “Tenemos un problema político muy grave, nosotros creemos que hay que repensar la presencialidad y ese repensar se hace con la docencia, no se puede hacer sin la docencia. Cuando se habla de segunda ola no se habla sólo del crecimiento de los casos, se habla también porque hay otras cepas y otras cuestiones que están interviniendo. Entonces no podemos hacer oídos sordos a eso que está pasando porque se va la vida de personas que innecesariamente están siendo expuestas”, insisitó Catena.

Sobre la vacunación en el sector, explicó que actualmente la organización está en Campaña para que se vacunen a las y los trabajadores del sector; y criticò el hecho de que, se continúe con la implementación de la presencialidad, habiéndose incumplido el plan de vacunación propuesto en un principio.