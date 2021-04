Suplemento salarial al personal de Auditoría Interna

COMPARTIR

















El gobernador Gustavo Melella creó el FUESA (Suplemento por Función Específica de Auditoria”, el que tiene como propósito poder retener al personal profesional y no profesional que ejerce tareas en la Auditoria Interna. “Resulta una herramienta idónea para estimular la tarea realizada, retener un recurso humano crítico y compensar los mayores esfuerzos de capacitación y atención de los asuntos sujetos a control”, señalan los fundamentos de la normativa.

USHUAIA.- Con la finalidad de retener en el tiempo al personal profesional y no profesional que se desempeña en la Auditoría Interna, el gobernador Gustavo Melella procedió a la creación de un concepto retributivo denominado “Suplemento por Función Específica de Auditoria” (FUESA), una suma fija de carácter mensual, remunerativo y no bonificable.

Con la firma del Decreto 440/21, el titular del Poder Ejecutivo dispuso la creación de tres montos diferentes, correspondientes al nivel de responsabilidad, complejidad y autonomía en la función de control desempeñada. Las modalidades y las cifras a percibir, son las siguientes:

-FUESA 1 $15000, destinado a Director General de Auditoría Interna, Auditor Contable y Auditor Técnico.

-FUESA 2 $10.000, destinado a Revisor de Auditoria Interna.

-FUESA 3 $5.000 destinado a Auxiliar de Auditoría Interna.

En los fundamentos del Decreto se señala que “el cuerpo estable de auditores, revisores, auxiliares tanto dependientes de la Contaduría General de la Provincia, como de las Unidades de Auditoría Interna de cada una de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Pública Provincial, prestan un servicio de esencial importancia para el logro de los objetivos de la gestión gubernamental bajo el cumplimiento de las pautas, principios y criterios de eficiencia, eficacia y transparencia dispuestos por las normas y procedimientos del sistema de control interno del sector público a cargo de la Contaduría General de la Provincia”.

Puntualiza que el “personal profesional y no profesional que se desempeña en el cuerpo estable de las Unidades de Auditoría Interna de las Jurisdicciones y la Contaduría General de la Provincia, cumple funciones de reclutamiento critico en el mercado laboral, que por su especificidad responden a perfiles cuya convocatoria no alcanza a ser completada en el tiempo oportuno o en la cantidad requerida, o bien, una vez obtenida la incorporación del perfil buscado, el mismo no logra ser retenido por el tiempo pretendido”.

Los fundamentos subrayan que es “propósito del Gobierno Provincial fortalecer el sistema del control interno, como parte de una estrategia integral de mejoramiento continuo de las capacidades organizativas de la Administración Pública, que permita perfeccionar los procedimientos administrativos, de compras, pagos, contrataciones, celebración de convenios, administración y rendición de fondos permanentes, pago de subsidios, entre otros”.

Otras consideraciones que tomó en cuenta el Mandatario provincial para crear el Suplemento salarial es que en el desempeño de los auditores resulta oportuno ponderar:

La mayor pericia técnica requerida en la realización de la tarea, por el análisis integral que exige la evaluación de los procesos y el estudio de la normativa sustantiva de la materia involucrada en cada caso;

-el elevado estándar ético que exige el desempeño de funciones de control y transparencia; la mayor responsabilidad sobre el cumplimiento de la normativa y la sujeción de lo actuado a los procedimientos establecidos, por hallarse en la instancia final del proceso de revisión;

-la creciente necesidad de actualización de los conocimientos y adopción de nuevas herramientas de análisis para un control más eficiente de los procesos;

-y el ingreso a momentos críticos del ciclo de trabajo debido al repentino incremento en la cantidad de expedientes sujetos a intervención.