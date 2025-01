Subcampeones en Santa Teresita

El semillero siempre presente. La 2015 de Unión Santiago disputó en Buenos Aires la Santa Teresita Cup, un Torneo Internacional con la presencia de clubes de vecinos países y la Argentina, obteniendo el subcampeonato para Rio Grande tras caer con el Corinthians (BRA).

En una experiencia inolvidable, la categoría 2015 de Unión Santiago viajó hacia Buenos Aires para presentarse por primera vez en este clásico evento que reúne a los proyectos infantiles de nuestro país, con la llegada de elencos desde lugares limítrofes como Brasil, Chile o Paraguay, entre otros.



El mismo se llevó a cabo del 9 al 15 de diciembre de 2024 dejando como resultado el subcampeonato para los pibes de Rio Grande, tras caer ante el Corinthians en la definición por la corona por 4-2.



Dialogando en exclusiva con El Sureño, desde el club indicaron: «No contamos con el apoyo de ninguna entidad de Gobierno ni Municipalidad. Todo el gasto fue realizado por los padres de los niños que participaron para poder sumar este recuerdo que no se olvida».



El equipo riograndense tiene como DT a Arturo Miranda y estuvo formado por Bruno Villegas, Agustín Arcenillas, Valentino Sola, Romero Verón, Aron Flores, Ciro Cabrera, Oril Rivolta, Bautista Silva, Exequiel Montenegro y Theo Miranda, quien terminó este torneo como máximo goleador del campeonato con 14 tantos.

¿Qué es la Santa Teresita Cup?

La idea general de «Santa Teresita Cup» es que los niños disfruten de 6 días que recordarán para toda su vida, en una experiencia única de integración entre jóvenes e intercambio cultural, ya que al haberse convertido en internacional en su 2° edición, en el año 2016, les brinda la posibilidad de compartir e interactuar con pares de otras nacionalidades.



Participan en cancha de 11 las categorías 2008/2009, 2010, 2011 y 2012 mientras que en cancha de 9 jugadores lo hacen la 2013, 2014 y 2015. Con 7 chicos en cancha se disputa la 2016 y 2017.



Asimismo, la inclusión forma parte fundamental del proyecto, destacando la participación de la rama femenina con sus categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18.