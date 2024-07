Sub 18: nueva postergación

El fin de semana debía completarse la Copa Apertura de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF), con la final en Sub 18 femenino, entre Universitario y ADeFu, de esta ciudad.

RIO GRANDE.- Ambos equipos salieron airosos en sus respectivos encuentros semifinales ante los representantes de Ushuaia, el sábado 29 de junio, en el gimnasio del Colegio Provincial “Ramón Albert Trejo Noel”, en Tolhuin. Y como la jornada venía demorada, los técnicos decidieron postergar ese partido decisivo.

El mismo se iba a disputar el sábado 13, desde las 16:00, en el gimnasio Héroes de Malvinas del Colegio Haspen “Profesor Luis Adán Felipa Coronel”. Pero por error, en dicho espacio del barrio AGP se programó actividad del básquetbol.

La final, entonces, pasó para el domingo 14, a partir de las 11:30, también en el Haspen, de acuerdo a la información suministrada. Y para esa hora, estaban todos: ambos equipos, los árbitros y los espectadores. Solamente faltaba la red…

Sin final

En conversación con Hernán Cepeda, DT de Universitario, nos dijo que “dentro de la organización hubo un inconveniente, quien estaba encargado de avisar -por parte de la Federación- que se jugaba en otra cancha (en la Casa del Deporte), se olvidó dar esa información. Con los equipos y toda la gente acá (en el gimnasio del Colegio Haspen), se gestionó con la gente de la Secretaría de Deportes si nos podían “habilitar” el lugar para jugar la final. Ellos, con la excusa de que hay problemas de infraestructura, no nos dejaron jugar. Supuestamente no teníamos la autorización para estar acá. Los problemas de infraestructura que adujeron eran de calefacción (Nota de la Redacción: el visor indicaba que había 18 grados). Ante eso, fuimos a buscar la red, para jugar igual. Recibimos un llamado de la gente de Deportes, de quienes están encargados de los espacios deportivos, que no se podía jugar, por la calefacción y también por problemas en un baño. El día anterior (el sábado), se había jugado con toda normalidad al básquetbol (Juegos Fueguinos y torneo de la Federación), no lo suspendieron. Obviamente la gente de la Federación de Voleibol tampoco nos autorizó, por miedo a que después no se les preste más los espacios deportivos. Está dentro de lo lógico, puede pasar que haya una represalia si jugásemos. Si era por nosotros, los técnicos (Jeremías Sipaila es el entrenador de ADeFu), jugábamos el partido. Me puse en contacto con David Guardamagna, el presidente de la FVF, me explicó que no era conveniente jugar, para no tener esos probables problemas a futuro. Muchas de las chicas ya se van de vacaciones, así que veremos cuándo se juega la final, antes del Inicio del Torneo Oficial, previsto para finales de agosto o principios de septiembre”.

Descargo

Por su parte, a través de Facebook, Sandro Aguirres pidió todas las disculpas del caso “a cada DT de Universitario y ADeFu, a los árbitros, familias y público, por la situación que se generó a raíz de un error involuntario. Fue un error mío informar el cambio de horario y no el cambio del gimnasio. Se intentó solucionar en el momento con resultado negativo, ocasionando grandes molestias e inconvenientes a todas las partes involucradas, en especial a las jugadoras”.

David Guardamagna, presidente de la FVF, le respondió que “el error estuvo y fue completamente involuntario, desde la FVF acompañamos el pedido de disculpas, poniéndonos frente al malentendido, pero sabiendo que no hubo mala voluntad de nuestra parte para solucionar el inconveniente en el momento. El partido se reprogramará para cuando los delegados de ambos equipos consideren que estén dadas las condiciones”.