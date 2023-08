Sportivo venció por 3-1 a O’Higgins, en femenino

Sportivo derrotó a O’Higgins por 3 sets contra 1, en Mayores femenino, en la continuidad del Campeonato Apertura 2023 de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG). El partido correspondió a la décima fecha del certamen, y se disputó el domingo 6, en el gimnasio de la Unión Obrera Metalúrgica, ubicado en el barrio Mutual.

RIO GRANDE.- El vencedor se impuso con parciales de 25-6, 25-11, 23-25 y 25-21, al cabo de 1 hora y 36 minutos. Tras los dos primeros actos sin mayores complicaciones, las entrenadas por René Sager parecían quedarse con la victoria en sets corridos (en el tercero se imponían por 20 a 15), pero su rival se recuperó y propició la extensión del duelo, adelantándose por cuatro puntos en el cuarto (13-9), antes de cederlo más tarde. O’HIGGINS. El plantel, junto a César Mondaca (A) y Braian Ponce (E). Estuvieron cerca de extender el cotejo hasta el tie break.

El partido

En un cuarto de hora las azabaches liquidaron el primer chico, con un amplio 25-6. Tras el descanso, no cambió demasiado la tónica, con las de la avenida Belgrano al frente en el tanteador, merced a 7 tantos provenientes de saques (Alvarado y Osores encabezaron ese ítem, con un par de aces).

Del otro lado, una puesta en juego de Ramírez acercó a las suyas hasta el 7-10, aunque el desempeño de Saucedo (4), Delmau (3) y el resto de sus compañeras posibilitó el 2-0.

La actitud de las celestes creció en el tercer set, con Maza (con un ace puso el 10-9), Ramírez y Borda como sus máximos aportes en ofensiva.

No obstante, dos puestas en juego de Daiana Reyes terminaron en sendos puntos, y también rindió su mamá Claudia (4), para encaminar la situación (20-15). Pero Sportivo falló en demasía, Salvatierra sumó por duplicado, y O’Higgins lo cerró en 25-23, después de

26’.

Con un bloqueo de González, las suyas se colocaron5-2, hasta que Maza (con uno de los 5 positivos en el parcial) le dio el 7-6 a las dirigidas por Braian Ponce, que mantuvieron cuatros tantos de luz hasta el 15-11. Allí se encendieron Dávila (2 tapas) y Mansilla (4) para concretar el 19-15, aguantar la embestida (23 iguales) y finiquitarlo por la mínima, con un ataque de la punta Mansilla a la zona 1. ARMADORA. Daiana Reyes a punto de dar el pase, con Blanco a su costado.

Más resultados

En otros encuentros de esta doble jornada (el sábado 5 la actividad se concentró en el gimnasio Juan Manuel de Rosas) salieron airosos Metalúrgico (en Sub 12 mixto), Universitario (en Sub 14 y Sub 18 femenino; y en Mayores masculino), Estrella Vóley (en Sub 14 femenino) y Estrella Austral (en Sub 16 masculino).

Campeonato Apertura 2023 (10° fecha)

Partido Categoría Resultado Dur.

ADeFu-Metalúrgico Mixto-12 1-3 (21-25/14-25/25-20/18-25) 1:10

Universitario-Estrella Austral Femenino-14 3-0 (25-11/25-18/25-20) 1:03

Estrella Vóley-ADeFu Femenino-14 3-0 (25-16/25-13/25-12) 1:05

Metalúrgico-Universitario Femenino-18 0-3 (10-25/14-25/15-25) 1:01

O’Higgins-Sportivo Femenino-Mayores 1-3 (6-25/11-25/25-23/21-25) 1:35

Estrella Austral-Centro Deportivo Masculino-16 3-1 (25-18/25-23/12-25/25-12) 1:20

Los Amigos-Universitario Masculino-Mayores 0-3 (20-25/17-25/14-25) 1:06

Sportivo 3 – 1 O’Higgins

N°/Jugadora Pt. N°/Jugadora Pt.

9.D.Reyes 3 7.Aguilar 1

13.González 3 5.Pérez 0

7.Blanco 2 8.Altamirano 1

19.Dávila 5 11.Ramírez 4

18.Mansilla 7 14.Borda 2

24.Ludueña 0 9.Maza 8

5.Díaz 2 2.Sandoval 1

6.C.Reyes 5 10.Frías 3

14.Delmau 4 13.Sosa 2

15.Osores 4 16.Salvatierra 3

22.Alvarado 3

23.Saucedo 4

E: Sager 42 E: B.Ponce 25

Líberos: 2.R.Carabajal, 10.N.Aguilar (Sp); 4.García (O). Parciales: 1° set: Sportivo 25-6 (5-0/10-1/15-4/20-5), en 15’. 2° set: Sportivo 25-11 (5-1/10-2/15-7/20-9), en 18’. 3° set: O’Higgins 25-23 (3-5/10-9/14-15/15-20), en 26’. 4° set: Sportivo 25-21 (5-2/9-10/11-15/20-19), en 24’. Puntos: Sportivo 98, O’Higgins 63. Duración: 1h36m. Motivo: Campeonato Apertura AVRG 2023, 10° fecha (Mayores femenino). Arbitros: Ezequiel Vázquez (1°)/Daniela Medina (2°). Planillera: Daniela Villlaba. Gimnasio: UOM B° Mutual (06/08). Nota: los puntos de cada jugadora corresponden a los tres últimos sets.