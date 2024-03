Sortearon el fixture del Apertura en Primera División

En la jornada de ayer, la Liga Oficial de Fútbol, a través de su Departamento de Futsal AFA, convocó a todos los Clubes de Primera División A para dar a conocer las últimas novedades que llegaron por parte del Consejo Federal de Fútbol, las obligaciones que deben cumplir los clubes de ahora en más, y además se realizó el sorteo de los fixture de las distintas divisionales mayores.

RIO GRANDE.- La Comisión Directiva confirmó que el primer Torneo oficial del año comenzará mañana jueves, hoy se dará a conocer la programación de todo el fin de semana largo, y que en primera división por ahora serán ocho los elencos que la disputen, y en la primera fecha se destaca el choque que protagonizarán los dos campeones del año pasado, San Isidro y ADEFU; además completarán Escuela Argentina frente a Los Troncos, Camioneros contra Metalúrgico y el debutante Defensores del Sur frente a Estrella Austral.

Pese a que todos ya querían saber los cotejos que iban abrir el certamen, la atención se centró en el comunicado llegado desde el Consejo Federal, quien no homologó el torneo que comienza mañana hasta tanto no se complete la documentación adeudada por los clubes que conforman la Liga Oficial de Río Grande, y les ha dado treinta (30) días más para cumplimentar todo antes de tomar otras medidas que pueden ser muy severas para el ente madre en esta ciudad.

Los clubes que más complicados están son aquellos que han perdido muchas chicas en las divisiones menores, y no han logrado completar con el mínimo obligatorio que es de catorce jugadores en cada una de las divisionales obligatorias, y de acá al 26 de abril, en caso de no completar las categorías que tiene faltantes, todo los clubes quedarán fuera de competencia, eso es lo peor que le puede pasar a aquellas instituciones que están hoy en falta.

Otra sanción que sufrieron todos los clubes de Río Grande es que hasta el 1 de junio no podrán dar ningún pase, ya sea definitivo, a préstamo o dejar en libertad de acción a cualquier jugador que ya esté en los listados de buena fe, esto es para que puedan completar con los faltantes y que con las nuevas exigencias los clubes se sigan vaciando y el mal sea peor.

Esto es importante y lo deben entender los padres de los jugadores de divisiones menores, quienes están presionando para que los clubes dejen libres a sus hijos, pero deben entender que cuando firmaron la incorporación como jugadores federados deben respetar normas que ya están escritas y que deben cumplirse.

El sistema de juego

El apertura en la máxima divisional se jugará todos contra todos a una ronda y según la ubicación jugarán playoffs de la siguiente manera: primero vs. octavo; segundo vs. séptimo; tercero vs. sexto y cuarto vs. quinto. Un sólo encuentro donde en caso de empate en los 40 minutos regulares, avanzarán aquellos elencos con ventaja deportiva.

En caso que gane el peor ubicado, obligará a disputar otros cotejos y ya no existirá la ventaja deportiva, por lo que si igualan al término de este segundo match habrá un alargue de 10 minutos divididos en dos tiempos de 5, y en caso de persistir la igualdad, el cotejo se definirá por penales.

Las semifinales serán a cotejo único, mientras que sólo la final se jugará al mejor de tres cotejos donde siempre debe haber un ganador al cierre de cada match.

Torneo Apertura – Fixture

Primera fecha

Escuela Argentina vs. Los Troncos

Camioneros vs. Metalúrgico

ADEFU vs. San Isidro

Defensores del Sur vs. Estrella Austral

Segunda fecha

Los Troncos vs. Defensores del Sur

Estrella Austral vs. ADEFU

San Isidro vs. Camioneros

Metalúrgico vs. Escuela Argentina

Tercera fecha

Metalúrgico vs. Los Troncos

Escuela Argentina vs. San Isidro

Camioneros vs. Estrella Austral

ADEFU vs. Defensores del Sur

Cuarta fecha

Los Troncos vs. ADEFU

Defensores del Sur vs. Camioneros

Estrella Austral vs. Escuela Argentina

San Isidro vs. Metalúrgico

Quinta fecha

San Isidro vs. Los Troncos

Metalúrgico vs. Estrella Austral

Escuela Argentina vs. Defensores del Sur

Camioneros vs. ADEFU

Sexta fecha

Los Troncos vs. Camioneros

ADEFU vs. Escuela Argentina

Defensores del Sur vs. Metalúrgico

Estrella Austral vs. San Isidro

Séptima fecha

Estrella Austral vs. Los Troncos

San Isidro vs. Defensores del Sur

Metalúrgico vs. ADEFU

Escuela Argentina vs. Camioneros