Sorpresivo. Murió Marianne Faithfull, artista ícono de la moda y el rock

La cantante, compositora y actriz, que tuvo un romance con Mick Jagger que marcó una etapa clave de su vida, falleció a los 78 años.

Marianne Faithfull, una de las figuras más influyentes de la música y la moda británica, falleció a los 78 años. La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de la cantante, compositora y actriz Marianne Faithfull. Marianne falleció pacíficamente en Londres hoy, en compañía de su amorosa familia. Será profundamente extrañada”, expresó el texto que dio a conocer su fallecimiento.

Nacida en Londres en 1946, Faithfull se convirtió en un referente de la escena musical desde la década de 1960. Proveniente de una familia con ascendencia noble austríaca, su infancia transcurrió en un entorno modesto en Reading, Inglaterra. Su carrera despegó en 1964 con As tears go by, canción compuesta por Mick Jagger y Keith Richards, que la posicionó en los primeros lugares de las listas británicas y estadounidenses.

A lo largo de los años, su versatilidad artística la llevó a experimentar con diferentes géneros, desde el pop melódico hasta el synthpop y el post-punk. En su trayectoria, trabajó con músicos de renombre como Nick Cave, Lou Reed, Damon Albarn y Metallica. Su impacto trascendió la música, dejando huella en el cine, el teatro y la moda, convirtiéndose en un ícono de la contracultura.

Relación con los Rolling Stones y el escándalo mediático

En los años 60, Faithfull no solo fue una estrella emergente, sino también la musa de los Rolling Stones. Su relación con Mick Jagger marcó una etapa clave de su vida, influenciando temas como Wild horses y You can't always get what you want. Sin embargo, su imagen pública sufrió un golpe en 1967 cuando fue encontrada envuelta en una alfombra de piel durante una redada en la casa de Keith Richards. "Me destruyó", confesó años después, señalando el doble estándar con el que la sociedad juzgaba a los hombres y mujeres en situaciones similares.

Caída y resurgimiento con “Broken english”

La década de 1970 fue difícil para Faithfull. Tras su separación de Jagger y la pérdida de la custodia de su hijo, cayó en una espiral de adicción que la llevó a vivir en las calles de Londres. Sin embargo, su resurgimiento llegó en 1979 con Broken english, un álbum innovador que redefinió su carrera.

Con una voz más áspera debido al consumo de drogas y tabaco, exploró un sonido más oscuro y experimental. El disco, nominado a los Grammy, incluyó éxitos como Why d'ya do it? y The ballad of Lucy Jordan, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y reinvención.

1946-2025



The Ballad of Lucy Jordon

is a song by American poet and songwriter Shel Silverstein pic.twitter.com/GiJ1FvquQ8— La femme merveilleuse invisible (@larwoolf) January 30, 2025

Una carrera en cine y teatro

Faithfull también dejó su impronta en la gran pantalla y el escenario. Actuó en películas dirigidas por Jean-Luc Godard, Orson Welles y Sofia Coppola, además de interpretar a la emperatriz María Teresa de Austria en Marie Antoinette. En el teatro, destacó en The black rider, donde trabajó junto a Tom Waits y William Burroughs.

Marianne como ícono de la moda

Marianne supo combinar el rock & roll con la moda de una manera tan fresca que se convirtió en la representante del “swinging London”, un movimiento cultural entre los jóvenes londinenses de los 60, caracterizado por el hedonismo, la diversión y la modernidad.

A lo largo de su vida, su status de ícono jamás decayó, sirviendo de inspiración a cientos de miles de adolescentes al rededor del mundo por su estilo único y vanguardista, aunque desenfadado.

Se caracterizó por sus enormes lentes de sol, los minivestidos rectos, los abrigos de piel voluminosos, y también por su icónico corte de pelo, con los que rompió los estereotipos de lo que en su época debía ser la feminidad.

Últimos años y legado

A pesar de sus problemas de salud, incluidos un cáncer de mama en 2006 y complicaciones tras contraer Covid19 en 2020, Faithfull nunca dejó de crear. Su legado musical abarca 21 álbumes de estudio y una vida marcada por la reinvención constante.