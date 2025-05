Sorpresiva cancelación de vuelos de Flybondi a Río Gallegos

La low cost dejó de vender pasajes y canceló toda su programación para Río Gallegos desde el 16 de mayo. La medida tomó por sorpresa a los pasajeros que ya habían comprado boletos y ahora exigen definiciones sobre reembolsos. Desde la empresa indicaron que la ruta fue «estacional», aunque no hubo anuncio previo del cierre.

BUENOS AIRES (NA).- Según publica hoy el portal La Opinión Austral, a partir del viernes 16 de mayo, Flybondi dejará de operar vuelos entre Buenos Aires y Río Gallegos, según confirmó La Opinión Austral tras comprobar que la compañía ya suspendió la venta de pasajes para fechas posteriores a esa jornada. El último vuelo disponible aparece programado para el viernes 16, y no hay más opciones disponibles en la web oficial de la aerolínea.

La cancelación de esta ruta generó enojo e incertidumbre entre los usuarios, muchos de los cuales ya habían adquirido pasajes para viajar durante los próximos meses. A través de redes sociales, algunos de ellos reclamaron que no fueron notificados previamente ni se les ofreció información clara sobre la política de devoluciones.

Hasta hace apenas unos días, la página web de Flybondi ofrecía pasajes para todo el año, incluyendo fechas en julio, agosto y temporada de verano. Sin embargo, desde este viernes 9 de mayo ya no es posible seleccionar destinos con arribo o partida desde Río Gallegos, a excepción de los vuelos programados para el domingo 11, martes 13 y el último, el viernes 16.

Los vuelos actuales, con tarifas promedio de 80.000 pesos por tramo, viajaban con menos del 60% de ocupación, según comentaron usuarios a este medio. Esa baja performance habría influido en la decisión de la empresa de interrumpir la ruta.

En un comunicado breve, Flybondi justificó la cancelación como el cierre de una operación «estacional», iniciada como parte de una prueba conjunta con el Gobierno de Santa Cruz para fomentar la conectividad aérea y el turismo en la capital provincial.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Aeropuerto de Río Gallegos, Santa Cruz. Juan Borsero -Aviacionline