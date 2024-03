“Si Europa quiere la paz, debe prepararse para la guerra”, coinciden dos referentes

Europa debe fortalecer sus capacidades de defensa y pasar a un modo de “economía de guerra” en respuesta a la amenaza planteada por Rusia, afirmó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

BRUSELAS /PARIS (Reuters/NA).- Declaraciones en tono similar habían sido formuladas por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. “Europa debe prepararse para la guerra si quiere la paz”, había señalado el mandatario galo. En un artículo de opinión publicado en periódicos europeos y en el sitio web Euractiv, Michel -que presidirá una reunión de líderes de la UE el jueves para discutir el apoyo a Ucrania- sostuvo que Europa necesitaba asumir la responsabilidad de su propia seguridad.

“Si no damos la respuesta correcta de la UE y no damos a Ucrania suficiente apoyo para detener a Rusia, seremos los siguientes. Por lo tanto, debemos estar preparados para la defensa y pasar a un modo de economía de guerra “, planteó Michel.

Entonces, su frase definitoria del tema fue: “Si queremos la paz, debemos prepararnos para la guerra”.

Michel razonó que si bien Europa había avanzado mucho desde la invasión de Ucrania por parte de Moscú en febrero de 2022, incluido el aumento de la capacidad de fabricación militar en un 50%, se necesitaba mucho más. Enseguida recordó que durante décadas, Europa no había invertido lo suficiente en su seguridad y defensa, según la agencia de noticias Reuters.

Michel instó a los países de la UE a garantizar que Ucrania recibiera lo que necesitaba en el campo de batalla, incluso gastando dinero de la UE en equipo militar y utilizando ganancias inesperadas de los activos inmovilizados de Rusia para comprar armas para Ucrania.

Instó a los países a facilitar las inversiones en defensa, incluso considerando cambiar el mandato del brazo crediticio de la UE, el Banco Europeo de Inversiones, para permitirle apoyar la industria de defensa europea.

Los países de la UE aprobaron el lunes un acuerdo para aumentar el apoyo de la UE a las fuerzas armadas de Ucrania en 5.000 millones de euros (5.400 millones de dólares), en medio de advertencias de que las fuerzas de Kiev necesitan más recursos para mantener la línea contra un ejército ruso más grande, ya que un paquete de ayuda estadounidense de 60.000 millones de dólares para Ucrania estaba siendo frenado por el Congreso.

Macron suscitó polémica el mes pasado después de que dijera que no podía descartar el despliegue de tropas terrestres en Ucrania en el futuro, y muchos líderes tomaron distancia al respecto, mientras que otros, especialmente en el este de Europa, expresaron su apoyo.

“Si Rusia gana esta guerra, la credibilidad de Europa se reducirá a cero”, indicó Macron en una entrevista televisada. Aclaró que Francia nunca iniciaría una ofensiva contra Rusia y que París no estaba en guerra con Moscú, pese a que aquel país había lanzado ataques contra intereses franceses.

Macron explicó que Ucrania estaba en una situación “difícil” sobre el terreno y que era necesario mayor apoyo de aliados.

También comentó que esperaba que algún día llegara el momento de negociar la paz con un presidente ruso “sea quien sea”, contemplando por primera vez la posibilidad de que Putin ya no esté al mando en Rusia.