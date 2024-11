La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que tuvo una llamada telefónica “cordial” con el mandatario electo de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos conversaron sobre la “buena relación” que esperan mantener entre ambos países cuando el republicano asuma su segundo mandato el 20 de enero del 2025.

MEXICO (Xinhua/NA).- “Tuvimos una llamada muy cordial con el presidente electo Donald Trump en la que hablamos de la buena relación que habrá entre México y Estados Unidos”, escribió Sheinbaum en su cuenta de la red social X.

Más temprano, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana aseguró que hay diálogo con los Estados Unidos y con Trump en temas con la migración.

“Hay diálogo con Estados Unidos y con el presidente Trump. Y si hay su problemática, la vamos a saber resolver”, respondió Sheinbaum a pregunta expresa sobre los dichos de Trump en el tema migratorio y su amenaza lanzada el último día de su campaña de aplicar un arancel del 25 por ciento a México si no frena la entrada de migrantes en la frontera.

“Estamos preparados, México está sólido frente a estos temas, siempre vamos a estar unidos las y los mexicanos, y vamos a enfrentar las problemáticas que se puedan llegar a presentar”, subrayó.

Agregó que “con el diálogo, pues esperamos que, al revés, sea un proceso de colaboración; y si no, lo iremos enfrentando, estamos preparados para ello y con mucha unidad”.

Sheinbaum señaló que desde la administración pasada México lleva a cabo una estrategia integral para detener la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos, la cual, “en el 2024 permitió la disminución del 75 por ciento de la llegada de migrantes a la frontera norte”.

“Recuerden que México sigue invirtiendo y lo vamos a seguir haciendo, como por ejemplo, en Centroamérica, apoyando más que invirtiendo, apoyando a jóvenes para que no tengan que salir de sus lugares de origen”, expresó la mandataria mexicana desde el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le dio su “más sincera” felicitación a Donald Trump por el triunfo en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. FOTO: (ARCHIVO/Xinhua/Francisco Cañedo)/NA.