Semana de emociones: Se define la Copa Fin del Mundo

El primer gran torneo del año ha llegado a su Ecuador. La primera parte de la Copa Fin del Mundo organizada por MZL con el apoyo del Instituto Municipal de Deportes y HZ Mechanic, transitará esta semana su etapa decisiva, pero no sin haber disfrutado antes de mucho y buen futsal acompañado de grandes sorpresas.

USHUAIA (Por Lien Tapia).- El show de la 40×20 ya está entre nosotros, quizás algún despistado haya pasado por alto el primer o segundo día, pero hoy, cuando la temperatura del popular torneo crece, todos hablan de la Copa, todo es la Copa. La fase de grupos ha cerrado y las de repechaje lo propio, los ocho mejores elencos de este primer intenso torneo del año ya están en el pasillo de espera para ponerse bajo las más radiantes luces, las de los mata-mata.

El sábado en Casa del Deporte inició un sprint de cuatro partidos que finalizó el día domingo y que dejaría a más de uno con la boca abierta y a la mayoría sin aliento. Es que en cada partido se jugaron la ropa y el alma para acceder a cuartos de final, tal es así que hubo más de una sorpresa contra todo pronóstico.

El primer turno de la jornada sabatina en la coqueta Casa del Deporte puso en pista al segundo del grupo A para medirse con el tercero del B. Hablamos de Argentinos del Sur y Tigre un duelo que en la previa parecía tener algo de equilibrio, pero que marcaba a los de Martin Soto como favoritos. Y así fue, o al menos así parecía ser en la primera etapa ya que Argentinos controló acciones y resultado hasta ponerse 4-1 arriba.

Parecía cosa juzgada, pero en esta Copa, con este formato tan dinámico todo puede cambiar en un parpadeo. Argentinos, como todos los que en las tribunas miraban, creyeron que la llave estaba liquidada. Tigre no, Tigre nunca bajó los brazos y encabezado por un intratable Moraga más el empuje de Mayers llevaron el duelo a un 4-4 final para el infarto. Y ahí lo que todos sabemos, la fatídica definición desde el punto penal en donde un nombre clave se impuso y tuvo su gran momento de gloria en esta Copa.

Caimapo, arquero de Argentinos durante los 40 minutos regulares cedió su lugar al histórico Martin Soto, al gran Martin Soto y éste, con sus 51 años en la espalda, tapó dos penales (el segundo una maravilla) para darle a los suyos vida en este torneo que ahora los emparentará el miércoles ante HAF por los cuartos de final.

La segunda tanda del sábado no iba a venir con menos, Comercio y Millo chocaban fuerzas, ambos sabían que en Cuartos aguardaba Los Andes y ambos querían esa cita. A priori y siendo sensatos, la mayoría hubiera puesto una ficha por Comercio.

El elenco de Ralinqueo es uno de los más poderosos de la Liga Ushuaiense en tanto que Millo no ha logrado volver de la Primera B. Pero vamos a insistir una vez más con que en la Copa FDM todo puede acontecer. La velocidad del juego y el minutero animan a todos a jugar de igual a igual y más aun sabiendo que estos repechajes eran a todo o nada.

Así lo entendieron los de Vargas que, si bien fueron dominados por Comercio en el inicio de las acciones, encontraron con ojos bien abiertos primero a Ramírez y después a Guerrero a espaldas del cierre verdinegro un hueco claro para ponerse 2-0 en ventaja.

El libreto a partir de ahí fue claro, Millo aguantado y contragolpeando y Comercio buscando por todos los medios, pero no siempre con claridad o paciencia el arco que tan bien custodia Castillo.

De todas maneras el descuento y la igualdad llegó para los de Ralinqueo, es que el “Chino” Sánchez hoy es la bandera de un Comercio al que tal vez le faltó algo de rebeldía, pero el empate llegó, incluso lo pudo ganar con un remate cruzado del propio Sánchez que besó la base del caño izquierdo millonario. Sonó la chicharra y otra vez el punto de penal, otra vez esa moneda tan apasionante girando en el aire.

Y otra vez el golpe, y otra vez el elegido. Es que Márquez, el arquero de Millo que no había tenido ni un minuto en el juego, se calzo las coderas, las rodilleras, y no solo tapó dos tiros de su rival sino que además se dio el gusto de meter el último para sentenciar a Comercio y desatar la locura total millonaria.

Ya en el domingo la cuestión no perdió fuerza ni intensidad. Las 21 horas marcaron el inicio del choque entre Galicia y Andes del Sur. Allí el juego no brilló, el primer tiempo fue friccionado y corrido, pero muy poco lucido. Galicia ingresó en la trampa de correr y meter propuesta por Andes y nunca desplegó sus intenciones con la caprichosa. Si bien el Galo tuvo las mejores situaciones, el elenco de los Oyarzo se sacrificó y desdobló tanto en ataque como en defensa hasta conseguir en los pies de Tolaba y en el epílogo de la primera mitad el 1-0.

La segunda mitad no fue mucho mejor que la primera. Galicia, obligado por el resultado en contra, buscó y buscó pero siempre choco con Núñez en el arco rival y con sus propios problemas de juego mientras que Andes nunca cambió el libreto, nunca pero nunca desentonó. Y por eso, cuando parecía llegar el empate Galo, llegó primero el tanto de Toledo para ampliar la ventaja, ventaja que sería clave ya que ni el golazo de Parafioriti alcanzó para forzar los penales.

Galicia ahora deberá pensar en la competencia oficial pero Andes del Sur, que consiguió el ascenso en el cierre del pasado año, sigue viviendo un sueño en esta Copa que ahora tiene un nuevo capítulo llamado Magallanes, ni más ni menos que el campeón defensor.

Los encargados de bajar el telón de los repechajes eran dos que prometían acaso el choque más intenso y vibrante de las llaves. UOM y Arturo Pratt buscaban el último boleto de cara a los cuartos de final en dónde Mercantil los esperaba. Las acciones iniciaron tal cual uno lo hubiera esperado, con dos cuartetos entregados a la transición, al golpe por golpe, al Futsal de alto vuelo.

Y en esto último el elenco de los Arce salió ganando, salió ganando porque no para de correr, de morder y sobretodo se jugar cuando tiene la bola, bien nutrido ahora con sus refuerzos, en los pies de Nahuel Romero encontró la apertura del marcador y cuando Pratt intentó ensayar la respuesta del empate, Azariel Medina tomó junto con Bruno Toro la manija de los suyos para siempre marcarle la cancha al rival.

Así, con esa semblanza el Match fue consumiéndose y cada intento de los de la colectividad se fue diluyendo ante cada arremetida de la UOM que terminaba inexorablemente en gol.

4-0, así llegó a estar la contienda. Pero en frente de los dirigidos por Arce no estaba cualquier rival, estaba Pratt, un conjunto que no sabe de rendirse y mucho menos de aflojar. Por eso el score llegó a marcar un 4-2 cuando nada así suponer que eso pasaría, pero no alcanzó, no alcanzó porque en el Futsal hay justicia, no alcanzó porque en definitiva UOM siempre fue más.

No alcanzó, principalmente, porque Medina antes mencionado siempre tuvo las cosas claras y la cabeza en el arco rival, así llegó el quinto de los metalúrgicos y el pase a la llave de cuartos en dónde los del CECU serán el rival a vencer en lo que promete ser un choque cinco estrellas.

Este lunes era el turno de ellas. El Femenino iniciaba directamente desde semifinales con dos choques tremendamente atractivos. Cuervos FDM y Escuela Municipal, los dos mejores elencos de la ciudad capital, chocaban fuerzas con Celeste FC y Metalúrgico, respectivamente, dejando seguramente Futsal del bueno desparramado por la arena del Microestadio.

El primer turno era para Cuervos que se medía con el conjunto celeste del norte de la isla, conjunto que además de su inmensa jerarquía trae consigo ni más ni menos que a Taty Ruiz, la crack total de ADEFU. Por otra parte, Escuela Municipal y UOM reeditaban lo que fue hace siete meses la final de la Fase Provincial de Copa Argentina, en un cruce para alquilar balcones.

Además, a partir del martes será momento para los ya mencionados cuartos de final. Magallanes se verá las caras con el envalentonado Andes del Sur desde las 22:15, en tanto que por esa misma llave, Mercantil tendrá la difícil tarea de tratar de superar a UOM.

Ya el miércoles será turno de HAF ante Argentinos del Sur y de Los Andes ante Millo para así acceder a las semifinales de una competencia que no da tregua ni respiro.

Se viene lo lindo, se viene lo dramático, se viene lo mejor, la recta final, los mata-mata, ya no hay nada para guardarse, todo quedará a disposición del juego y del show. Todo a merced de la caprichosa.