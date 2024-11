¿Seguiremos viendo a El Pingüino? Colin Farrell tiene buenas noticias relacionadas a The Batman 2

Colin Farrell sigue sumando capas a su impresionante interpretación del Pingüino, y mientras Gotham lo observa desde las sombras, el actor reveló lo que nos espera en el futuro de su icónico villano.

Colin Farrell es ahora un nombre que no puede faltar cuando hablamos del universo de The Batman. Desde que brilló con su impresionante interpretación de Oswald Cobb en la película de 2022 hasta el exitoso spin-off de HBO Max, el actor ha logrado colocar su nombre entre los favoritos y ahora los fans no dejan de esperar más sobre su complejo personaje. Ahora que llegó el final de la primera temporada de la serie la pregunta más repetida es: ¿qué nos espera en el futuro de El Pingüino?

Farrell confirmó recientemente algunos detalles sobre su futuro en la franquicia. En una entrevista con The Hollywood Reporter, el actor reveló que en The Batman 2 aparecerá en “5 o 6 escenas”, aunque no tiene altas expectativas sobre lo que le deparará el guion. A pesar de que aún no ha tenido acceso al libreto de la esperada secuela, su disposición a continuar con el papel está más firme que nunca.

“Estoy como un libro abierto sobre lo que se puede hacer con el personaje”, dijo, dejando claro que está dispuesto a seguir explorando a El Pingüino en esta nueva etapa.

Este compromiso con el personaje es un cambio notable respecto a sus declaraciones anteriores, cuando el actor había manifestado su descontento con las largas horas de maquillaje y la fatiga que le generaba la transformación diaria. En ese momento, llegó a afirmar: “No quiero volver a ponerme ese maldito traje y esa maldita cabeza nunca más”, pero su percepción cambió tras el rotundo éxito de la serie. “El apoyo de los fans ha hecho que cambie de mentalidad”, dijo. Farrell admitió que la popularidad de El Pingüino ha sido tan grande que, aunque inicialmente dudó en continuar, ahora se siente más que dispuesto a seguir interpretando a Oz Cobblepot si se presenta una “gran idea” para la próxima temporada.

Además de su participación en The Batman 2, Farrell ha confirmado que su contrato lo une también con la tercera parte de esta serie protagonizada por Robert Pattinson. Esto podría indicar que el mafioso de Gotham seguirá estando presente, tal vez de manera un poco menos relevante, en la trilogía dirigida por Matt Reeves.

El impacto de El Pingüino ha sido tan grande que se especula sobre la posibilidad de una segunda temporada, algo que estaría en conversaciones dentro de la industria. La acogida positiva por parte del público que los creadores ya estén trabajando para llevar el proyecto más allá de lo inicialmente planeado. Farrell, por su parte, se muestra abierto a la idea, siempre y cuando el contenido sea lo suficientemente fuerte y emocionante. “Se trata de que le guste a la mayoría de la gente”, expresó el actor.

Con una posible segunda temporada y su aparición confirmada en The Batman 2, la sombra de Cobb parece alargarse en el nuevo universo de Batman. La próxima película del héroe llegará a los cines el 6 de octubre de 2026.