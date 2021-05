Secretaria de Deportes de Nación en Tierra del Fuego

COMPARTIR

















El Gobernador Gustavo Melella junto al secretario de Deportes y Juventud, Carlos Turdó, recibieron en Casa de Gobierno a la secretaria de Deportes de Nación, Inés Arrondo. Durante el encuentro dialogaron sobre la gestión deportiva realizada en estos dos últimos años y la importancia que tiene la actividad dentro de la población fueguina, sobre todo en el contexto epidemiológico actual.



USHUAIA.- También estuvieron presentes los subsecretarios de Deportes de Nación y Provincia, Daniel Díaz y Gabriel Coto, respectivamente; la ministro de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo y el secretario de Proyectos Integradores del Hábitat de Gobierno, Pablo Driussi.

Los funcionarios provinciales detallaron las diferentes obras deportivas que están en proceso de construcción, como las que están en funcionamiento y la importancia que esta gestión tiene para con el deporte y la juventud.



Asimismo se dialogó sobre las intenciones de la provincia, de realizar los Juegos de Invierno, los cuales estaban previstos concretarse el año pasado, y por motivos sanitarios no se pudieron confirmar, pero siguen estando en carpeta de la Secretaría de Deportes, cuando el contexto de salud así lo permita.



El secretario de Deportes y Juventud, Carlos Turdó remarcó que “es importante recibir a la Inés Arrondo en nuestra provincia y tener la oportunidad de exponer lo que estamos llevando a cabo en lo referido al deporte, contar nuestros proyectos y hacia dónde queremos ir”.



Por su parte, la secretaria Inés Arrondo, valoró que “es mi primera vez en la provincia y me llevo una grata sorpresa de la infraestructura deportiva y de los proyectos a futuro”.



“Como ex-deportista entiendo de la importancia de la actividad física en las personas y es por eso que promulgo la actividad desde mi área en todo el país, sabiendo que el deporte no sólo lleva a una vida sana en lo físico, sino en muchos más planos de las personas y de las sociedades” concluyó.