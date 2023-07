Se van los Infantiles, llegan los Cadetes

Compartir

Luego de tres días (la primera práctica fue en la noche del domingo), ayer concluyó el Primer Campo de Entrenamiento de Judo, reservado para Infantiles (11 a 14 años), y hoy se producirá la llegada de los Cadetes, quienes entrenarán desde mañana y hasta el sábado 22, en el Polideportivo Municipal Alejandro “Guata” Navarro.

RIO GRANDE.- La actividad es organizada por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), en conjunto con la Confederación Argentina de Judo (CAJ), en el marco del Programa DAR, y cuenta con el auspicio de la Agencia Municipal de Deportes. EN PLENA DEMOSTRACION. Gastón Sanzeri y Ayelén Elizeche (arriba) por un lado, Paula Pareto (abajo) por el otro, en el tatami olímpico de 26×15 metros armado en el Polideportivo.

Este primer turno reunió a unos 70 deportistas, provenientes de Resistencia (Chaco), Neuquén y El Calafate (Santa Cruz), junto a los judocas de las tres ciudades fueguinas.

En la víspera, además del entrenamiento específico de la disciplina, se realizaron mediciones antropométricas y una charla con una psicóloga deportiva (ambas tareas a cargo de personal del Centro de Rendimiento Deportivo).

La ex campeona olímpica y mundial Paula Pareto (San Fernando, GBA), Oritia González (Comodoro Rivadavia), Gastón Sanzeri (Rosario) y Ayelén Elizeche (Buenos Aires) son los entrenadores nacionales que visitan Río Grande.

La Peque, contenta

“La ciudad está al nivel de cualquier campo internacional y eso me pone muy contenta”, afirmó Paula Pareto, campeona olímpica en -48 kilos, en los Juegos de Río de Janeiro 2016. VISITANTES (I). El grupo de la Escuela Municipal de El Calafate, con Vanesa Titarelli (V Dan). VISITANTES (II). Los ushuaienses de la Escuela Municipal, alumnos de Juan Arcos, aquí con Ignacio Moraga (I Dan)

En su tercera visita del presente año (en marzo estuvo en la entrega de los Premios Ciudad de Río Grande, y un mes más tarde en la inauguración del Dojo ubicado en el barrio Bishop), y la cuarta en total (en septiembre de 2017 llegó acompañada por Laura Martinel, su entrenadora), destacó que “contar con instalaciones de calidad y oportunidades de formación creo que es lo que va a hacer que los chicos y chicas crezcan, y que luego representen nuestra bandera lo mejor posible, que es lo que todos queremos”.

A su turno, Silvana Canalis, directora general de Deportes y Juventud del Municipio, detalló que “son más de 110 chicos que están en esta disciplina, y son muchísimos los participantes en nuestras escuelitas deportivas durante todo el año, en todas las disciplinas deportivas. Es un poco el camino que venimos dando dentro de lo que es la política deportiva municipal”.

Por su parte, la chubutense Oritia González -múltiple campeona en los Juegos de la Araucanía, a principios de este siglo-, y hoy dedicada a la enseñanza en La Pampa, sostuvo que “es muy importante para los jóvenes tener a alguien con experiencia que pueda enseñarles las herramientas que necesitan para perfeccionarse. La única forma de buscar talento bueno, es salir del centro que sería Buenos Aires y Córdoba, donde siempre se hacen los campos de entrenamiento, y esta también es una gran oportunidad para encontrar deportistas talentosos”, concluyó.

Otra olímpica

Ayelén Elizecche fue 7° en -52 kilos, en los II Juegos Olímpicos de la Juventud Nankín 2014, donde también ganó el oro en equipos mixtos.

“Empecé en el Budokam, de Piñeyro (entre Lanús y Avellaneda), hasta los 6/7 años, después me pasé al club Victoriano Arenas, al cual todavía pertenezco. A los 14 años fue mi primer viaje al exterior, a un Campo de Entrenamiento, en Brasil. Los Juegos Olímpicos de la Juventud fueron hermosos, la pasé muy bien. Pero mi mayor logro lo conseguí ya siendo mayor, sobre todo con el bronce en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018 (Nota de la Redacción: la riograndense Graciela Alvarez también fue tercera en esa edición), y el título en un Campeonato Sudamericano, donde en semifinales le gano por shidos (penalizaciones) a la brasileña Layana Colman (oro en aquellos JJOO de la Juventud), y –sin saberlo- me rompo los ligamentos cruzados. Y en la final derroto por ippón a la peruana Brillith Gamarra, en esas condiciones. Un año antes me había operado los cruzados, y la segunda vez fue después de ese título. Después fueron nueve meses de recuperación, en realidad fueron tres operaciones, la última para sacarme el tornillo. En 2022 decidí retirarme de las competencias. Si bien en el país ganaba, a nivel internacional sabía que no tenía chances. Preferí dar un paso al costado, ya tengo 27 años, soy profesora de Educación Física. Quería trabajar, formarme en otro ámbito, ya sabía que no iba a poder llegar a participar en un Juego Olímpico”. VISITANTES (III). El III Dan Gustavo García y los judocas del Dojo Okasan, de Resistencia. VISITANTES (IV). La entrenadora Nadia Fernández y su alumno, del Dojo San Lorenzo, de la capital del Neuquén.

Dígame Licenciado

Entretanto, Gastón Sanzeri reseñó que “practiqué judo desde los 8 años hasta los 11, pasé por varios deportes, y volví a los 14, hasta ahora (Nota de la Redacción: en diciembre cumple 30 años). Siempre en el Club Provincial de Rosario, entrené y competí, y después fui profesor, hasta hace un par de años. Mi primer maestro fue Navarrete, después tuve como entrenadores a Martín Ríos y a Sebastián Alquati, ambos con participación olímpica. Al Colo (Alquati, actual entrenador del fueguino Mariano Coto) lo tuve como profesor, cuando él estaba en la selección de Santa Fe, y ahora somos colegas, en la Selección nacional”.

“Dejé de dar clases, y me dediqué a este trabajo en la Selección. Soy profesor y licenciado en Educación Física, actualmente doy clases en la Universidad del Gran Rosario (privada), en la cátedra de Judo, en la Licenciatura de Actividad Física, y también doy Metodología de la Investigación. Estudié en la sede Rosario de la Universidad de Concepción del Uruguay (Entre Ríos)”.

En el exterior

La etapa competitiva del santafesino se extendió hasta los 23 años: “durante 2016 y 2017 estuve en la selección nacional. Dejé de competir ya que me fui a estudiar al exterior, y al regreso me ofrecieron esta posibilidad. Estuve 6 meses en Alemania, en un Curso para Entrenadores de varios deportes, en 2017 fue para entrenadores de judo. Fueron 6 meses intensos, de clases prácticas y teóricas, con otros dos argentinos, Juan Ignacio Cúneo se quedó a trabajar allá, y el otro muchacho era del sur del país. Es un programa que lo implementa la Secretaría de Asuntos Exteriores de Alemania, dan becas para las cuales hay que pasar por una selección. Me gusta mucho la docencia, trabajar con chicos en las edades formativas, trato de buscar la manera para que les llegue el concepto, que todo sea más sencillo y didáctico”.

A la selección

“Desde 2019 formo parte del grupo de entrenadores de la selección nacional, junto a Alquati empezamos a trabajar con este Programa de Desarrollo, antes se denominaba JOG, y ahora, DAR (Nota de la Redacción: Desarrollo al Alto Rendimiento, el mismo al que pertenece la atleta ushuaiense Renata Godoy, campeona U20 de heptatlón). En 2022 él pasa a trabajar con los mayores, y Paula Pareto entra en su lugar, como coordinadora del Programa, y me sumo a ella. El Programa depende del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), en conjunto con la Confederación Argentina de Judo (CAJ) se van acordando las distintas visitas a las provincias, y los Campos que se hacen en el CeNARD. Trabajo con los Cadetes (Sub 18 y Sub 15), y colaboro con el cuerpo técnico de los mayores. En el equipo de entrenadores para estas categorías falta solamente Claudio Maldonado, de Córdoba, el Dojo lleva su apellido. No pudo asistir a Río Grande, y entró al equipo en 2022, junto a Ayelén, con Oritia veníamos trabajando desde antes”.