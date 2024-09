Se pone en marcha el Clausura

Vuelve a rodar la bola en la 40×20 más austral del mundo. El fixture de la primera fecha del Torneo Clausura 2024 agita una nueva ilusión doméstica. La gloria, los ascensos, los descensos, las clasificaciones a las Copas Regionales y más, tiñen al último torneo del año.

USHUAIA.- Pero claro, no se bancaba más la espera. La agonía de la bola en la ciudad exigía que el fixture del Clausura se haga presente y, después de darse a conocer todo lo que este fin de semana se juega, la expectativa y la manija es total, el cierre de calendario de nuestro Futsal tiene tantos condimentos que sin dudas será una recta final maravillosa, de futsal deluxe, de puño apretado y de desilusión también. Pase y vea, calidad hay de sobra.

Me verás volver…

Rápidamente nos tenemos que meter en el plano del ascenso. La carrera por llegar a la Elite del Futsal será alucinante y varias novedades hay que mencionar en este certamen. Lo primero en agenda es un trío de elencos nuevos que se bautizarán en la Primera B aunque no contarán con el gozo de la posibilidad de ascenso. Magallanes FC y Cocol FC jugarán la Primera B masculino en este semestre (se enfrentarán en la primera fecha) en tanto que Latinoamericano firmará planilla en la B Femenino.

Todos los elencos mencionados iniciarán está parte de la Primera B (torneo anual) con cero puntos y sin posibilidad de pelear ascenso ni reducido.

En cuanto a los que pugnan por el ascenso, en el Femenino CAEF y Cuervos Grana están cabeza a cabeza preparados para sostener una regularidad que les permita alcanzar el objetivo de jugar la temporada 24/25 en la Elite.

Ellos, por su parte, tienen en la cima a Ateneo, que sueña con el regreso inmediato a la máxima división pero que sabe que la exigencia es demasiado grande y que cada rival jugará sus cartas. CAEF lo persigue de cerca al igual que CAMPOLTER entre otros rivales como Millo, Lasserre o Escuela de Futsal MB. Lo que promete un desenlace en el ascenso de película y la posibilidad de un reducido final que hará frenar los corazones.

La ciudad en pugna

El femenino abrirá cartas el sábado bien temprano en el Microestadio de la ciudad. Allí CAMPOLTER y AATEDYC darán inicio a un Clausura que tiene divisiones y objetivos claros. Ya Poli fue destronado en Copa Ushuaia a manos de Cuervos FDM y las Azulgrana no entregarán su trono así como así. Querrán, las de Gómez y compañía, adueñarse de la ciudad en este 2024 y para ello iniciarán su camino en el Clausura frente a Escuela de Futsal MB en el mediodía sabatino, también en Cochocho Vargas.

Por su parte, el Poli B que disputa la Copa Argentina en San Juan, descansar naturalmente este fin de semana. Párrafo aparte para el descenso en esta categoría, es que Millo FDM tiene todos los números para abandonar la Elite, Pero si MB y HAF, junto con AATEDYC no levantan cabeza, también verán tambalear su permanencia en la máxima categoría.

Hola perdido

Se encienden las luces de la Elite del Futsal… el torneo doméstico que ha quedado opacado por las citas provinciales y patagónicas vuelve al ruedo para llenar los corazones y las redes.

El sábado por la tarde, previo al superclásico del fútbol argentino, Galicia dará inicio al Clausura enfrentando a Andes del Sur. El Galo se buena performance en el apertura apunta a asegurarse una nueva plaza a los torneos Patagónicos del año que viene en tanto que el elenco de Oyarzo inicia una difícil tertulia para no perder la división.

Ya metidos en el domingo la fecha se completará en Casa del Deporte. Allí, el primer duelo será de película por completo, ya que UOM y HAF, nada menos que los dos finalistas del Apertura se verán las caras en la primera fecha dejando la cara muy alta y poniendo en juego puntos más que valiosos para el Clausura y para la tabla general anual.

Camioneros hará su presentación a continuación, se medirá ante AEP que es otro de los que camina por la cornisa del descenso, aunque el Camión sabe que no debe tropezar ya que no ha hecho un Apertura a la altura y necesita sumar puntos para que no peligre su participación en las citas regionales.

En la tarde, siempre en Casa del Deporte, Mercantil que viene de juntar flores en Copa Ushuaia y Copa Argentina, acaba de tropezar también en el regional de Clubes y ve a Arturo Pratt, otro complicado con el descenso, a un rival más que oportuno para volver a entonarse y encaminar, por qué no, un nuevo rumbo hacia el título.

Acaso uno de los choques más atractivos de la primera fecha. Comercio y Los Andes Cierran la uno de Clausura. Los de Ralinqueo, parejos y prácticos enfrentarán al siempre rocoso Vidriero que ha merecido más de lo que tuvo en el Apertura, Pero que los números incontestables le indican que, en caso de no cosechar puntos, una vez más penara, por la permanencia.

Se asciende al primer escalón de la última competencia del año, la bandera a cuadros está allá a la vista y la recta final del Futsal marcará agenda de aquí y hasta que las velas arda. Ahora cada punto y cada grito sagrado cuentan en una carrera que tiene demasiadas cosas en juego, demasiados objetivos y pocas oportunidades en un reloj. De competencia anual que se está diluyendo. Empieza el show, disparen.