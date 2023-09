Se juegan los 4tos de la Copa Ushuaia

Octavos de final para la rama femenina y cuartos de final para los muchachos son las propuestas de la Copa Ushuaia para este fin de semana que, lentamente, irá llevando a la competencia hacia sus últimos capítulos. Los más interesantes, los de final feliz para pocos.

USHUAIA.- Costó, costó, según cuentan desde la Liga Ushuaiense, armar el cronograma de este fin de semana. La falta alarmante de espacios parece un problema sin fin, el “Cochocho” Vargas continuará sin actividad futsalera, en tanto que la Casa del Deporte recibirá un evento destinado al Handball.

¿El Lucio Petrina? Vaya uno a saber por qué motivos, que no terminan de ser claros. Bajo este contexto, los cuartos de final para ellos y los octavos para ellas verán de todos modos luz verde, porque sabemos que la caprichosa no para y no espera.

Corte de calidad

Se darán inicio a los octavos de la copa en la rama femenina. La competencia para ellas ya ha llegado al momento de la verdad, solo ocho naturalmente avanzarán a cuartos y, a juzgar por el camino recorrido, insistimos en remarcar que hay un grupo selecto de conjuntos que destaca por calidad individual y jerarquía grupal sobre el resto.

Será momento de rendir exámenes para estos equipos en su lucha por destronar al único soberano: Escuela B. Y ya que de las campeonas hablamos, podemos mencionar que al ser las mejores de la tabla general con la escalofriante cifra de 41 goles a favor y solo uno en contra se verán las caras con Tigre, el último de los elencos en meterse en los octavos.

Pero hay mucho por ver e interesante, por ejemplo, con Lasserre y AATEDYC que ya se cruzaron por zona de grupos con triunfo de las flúo 3-2, aunque sabemos, muy distintas serán las cartas en estos choques de playoffs.

HAF tendrá acaso el escollo más duro de los octavos de final al enfrentarse al hermético Escuela MB. Las de Oliva fueran de las mejores en la general en tanto que las Bordó terminaron últimas en su zona sin convertir goles, pero recibiendo tan solo uno en contra. Escuela G chocará con CAEF y Escuela D, el segundo mejor clasificado, lo hará con AMPS.

También será turno de CAMPOLTER, ya sin Chacón como técnico, de enfrentar en lo que a priori parece un duelo equilibrado a Güemes Verde. Millo FDM y Cuervas Grana se subirán al mismo ring, pero Cuervas Azul, acaso uno de los conjuntos que más expectativas despierta por su riquísimo plantel, se las verá con Güemes Negro.

Habrá que ver si la competencia continúa con su matiz aparente, habrá que ver si las calidades aparentes desde la previa superan un nuevo corte y dan paso a instancias en las que todo puede acontecer.

Las puertas que se abren y se cierran

El fixture ya está en la mesa. Los capítulos pasados fueron dejando protagonistas en el camino, de manera justa o injusta, esto no le importa a la Copa que vivirá este fin de semana uno de los momentos más taquilleros de su show. Los cuartos de final darán rienda suelta a la locura, a la entrega, a la intensidad y a la euforia.

El sábado, en la casa del camión, el multicampeón Mercantil será el encargado de abrir la puerta de la instancia, frente a un rival que no sabe de candados ni de puertas cerradas. El campeón de la Primera A contra el de la B: Mercantil y AEP, el consolidado contra el irreverente, el duelo iniciará a las 19 horas y el tricolor buscará destronar a los de Guapura que, por supuesto, cuentan con sobradas herramientas para suponer que podrán pasar una nueva prueba y cruzar a semis.

La Casa del Deporte, el flamante gimnasio de la ciudad, le abre sus puertas a la competencia del Futsal AFA. El sábado a última hora, allá por las 22:00, un duelo más que prometedor entre HAF y UOM será el encargado de girar la llave.

Un duelo que además de las calidades que cada plantel posee tiene como antecedente inmediato la victoria del rojinegro, entonces dirigido por Montiel, 5-3 sobre el metalúrgico, que días después quedaría obsoleta debido al “escritoriazo” que le diera los puntos a los de Arce. Con ese y otros condimentos, solo uno de los dos escudos avanzará, para el otro se cerrará la puerta de la Copa.

Los nombres de siempre como Ibarra, Baumgartner, Toro o Márquez presentan sin dudas un cartel más que atractivo, será turno para UOM de volver a dar un golpe y candidatearse. Para HAF por otra parte, un partido bisagra para reafirmar la levantada o volver a naufragar.

Ya metidos en el domingo por la noche, a las 20:00 para ser exactos, un signo de interrogación. Comercio y CAEF: ¿Está el blanquinegro en franca levantada o es solo un veranito? ¿Es Comercio el equipo de poderío ofensivo que parece o ha llegado hasta acá casi sin medirse con rivales de fuste?

Todo eso y más está en juego en la Casa del Deporte. Los de Ralinqueo llegan de ser los mejores en la general y de derrotar a Boca, pero salvó por su duelo con Camioneros en zona de grupos, no se han medido con rivales de Primera División. Los de Sajama por su parte vienen de salir bien parados en uno de los grupos más chivos que tuvo la Copa. Habrá que ver de qué están hechos, quien encuentre la llave primero seguirá, el otro no tendrá cómo abrir el candado.

Pratt y Camioneros cierran la velada dominical, también el nuevo escenario del Futsal. Parece más confuso el análisis de este match, ya que el camión ha dejado algunas dudas en el andar de la Copa, sin embargo, respaldado en sus más jerárquicos jugadores superó buenamente a Ateneo en octavos. Por su parte, Pratt se ha ido diluyendo. Arrancó la Copa dando el golpe al vencer y muy bien a HAF, pero si bien sostuvo los resultados, no así el nivel. La prueba es clara, el que gane, el que avance, sin dudas será candidato serio. Camioneros por chapa, Pratt por lo que significaría avanzar.

Una nueva luz verá al Futsal más austral vibrar al ritmo del útil, de la redonda, se abren las puertas de la Casa del Deporte, las puertas de los Cuartos y los Octavos, las puertas de la ilusión para unos pocos y se cierran para otros tantos.

Un nuevo episodio de esos que marcan una tendencia, La Copa Ushuaia llegó, nos abrazó y se irá yendo rápidamente, mientras nosotros disfrutamos de sus más lindos capítulos.