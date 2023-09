“Se ha hecho de todo” en la búsqueda de Elio Torres

“Se ha hecho de todo”. Fueron las palabras del gobernador Gustavo Melella en relación a la búsqueda de Elio Torres. Su madre le solicitó al mandatario no abandonar la búsqueda y que la provincia utilice todos los medios disponibles para recorrer la zona en la que habría desaparecido.

RIO GRANDE.- A más de dos meses de la desaparición del joven Elio Torres, quien el pasado 16 de julio inició una travesía a pie en el sector de Península Mitre ante una situación climática adversa con intensas nevadas y temperaturas bajo cero, la familia continúa solicitando la colaboración para no abandonar la búsqueda.

Es por ello que la madre de Elio, aprovechando la presencia del gobernador Gustavo Melella en un acto público, se le acercó suplicándole que continúen con la búsqueda y que la provincia utilice todos sus medios para buscar a su hijo.

La mujer le explicó al mandatario que allegados a ella, que han estado participando de la búsqueda de Elio, han encontrado una botella, asegurando que le pertenecía al joven desaparecido, como así también una huella. “Yo lo que quiero pedirle Gobernador es que se ponga la mano en el corazón”, sostuvo la madre entre lágrimas, agregando que “el juez nos impuso todos los costos”, haciendo referencia al magistrado que lleva adelante la causa quien en su momento aseguró que no se cuenta con un presupuesto para afrontar los gastos de la búsqueda mediante la utilización de elementos ajenos a la provincia, tales como helicóptero y la utilización de especialistas. Hace dos meses que desapareció Elio Torres durante una travesía en Península Mitre.

Cabe recordar que la familia en su momento realizó colectas para poder solventar la búsqueda y los grupos especiales que arribaron a la provincia no fueron dispuestos por la justicia, sino todo de forma particular. Atento a ello, Melella indicó que no es una cuestión de costos, dado que la provincia se encuentra abocada a la búsqueda, aclarando que son los especialistas quienes disponen de los momentos adecuados para realizar los recorridos, teniendo en cuenta la seguridad de los mismos.

“Se ha hecho de todo, conozco a Elio, a su familia, se ha hecho todo, pero hay condiciones climáticas y condiciones geográficas”, agregando “qué vas a decir frente al dolor de una madre, uno se pone en su lugar y a veces hay cuestiones que no se pueden hacer”.

El Gobernador aseguró que desde el Estado se ha hecho todo lo necesario, “los voluntarios han hecho todo, la Policía, la justicia está siguiendo adelante y ellos mismos como familia”.

Melella aseguró comprender a la familia de Torres por la situación que se encuentran atravesando. “Es muy duro cuando pudo haber pasado algo grave y no podés confirmarlo; es difícil vivir con ese dolor y duda. Nuestro compromiso es seguir con el trabajo de todos los que han trabajado que es muchísimo y que la justicia siga avanzando”, se mostró comprensivo.

El Gobernador recordó que “los primeros días cuando Elio desapareció fueron condiciones climáticas duras, en turbales, acantilados y ríos. Los que conocen la zona saben que es compleja en el verano y más aún en el invierno”, a lo que se sumaron intensos temporales de nieve y bajas temperaturas a lo largo de varios días, “no fue fácil y no es fácil”.

Finalmente el mandatario sostuvo que el deseo de todos es que “Elio esté con vida y rescatarlo, pero es dura la situación que se vive y más para la familia”.